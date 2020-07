Statele Unite, raspuns dur pentru China. Revendicarile teritoriale din Marea Chinei de Sud, "ilegale"

"O spunem clar: revendicarile Beijingului ale resurselor offshore in cea mai mare parte a Marii Chinei de Sud sunt complet ilegale, la fel ca si campania sa de intimidare cu scopul de a le controla", a denuntat intr-un comunicat, luni, Mike Pompeo.Washingtonul a respins suveranitatea contestata revendicata de China asupra resurselor din aproape toata Marea Chinei de Sud, un demers care poate alimenta si mai mult tensiuni intre primele doua puteri economice mondiale, scrie Reuters.Beijingul nu a prezentat vreo baza juridica coerenta pentru a-si justifica ambitiile teritoriale la Marea Chinei de Sud si s-a folosit, ani de zile, de intimidarea altor state de coasta din Asia de Sud, a denuntat Pompeo."Lumea nu-i va permite Beijingului sa trateze Marea Chinei de Sud ca pe imperiul sau maritim", a subliniat seful diplomatiei americane.Ambasada Chinei la Washington a dezaprobat, intr-un comunicat postat pe site, aceste declaratii si a catalogat drept "total nejustificate" acuzatiile de intimidare."Statele Unite nu sunt o tara direct implicata in certuri, insa continua sa se amestece in problema", a denuntat ambasada. "Sub pretextul apararii stabilitatii, ele angreneaza si alimenteaza tensiuni si indeamna la confruntare in regiune".Relatiile dintre Statele Unite si China s-au tensionat in mod continuu in ultimele sase luni. Washingtonul reproseaza Beijingul modul in care a gestionat pandemia covid-19 si consolidarea acapararii Hong Kongului.China revendica suveranitatea a 90% din Marea Chinei de Sud, bogata in materii prime si resurse energetice, insa Malaysia, Filipinele, Taiwanul si Vietnamul revendica la randul lor anumite zone.Beijingul a construit baze pe insulite artificiale in regiune, dar da asigurari ca are intentii pasnice.