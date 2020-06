Statele Unite vor permite companiilor americane sa colaboreze cu Huawei pentru stabilirea standardelor pentru retelele 5G

Ziare.

Departamentul pentru Comert si alte agentii au aprobat amendamentul, iar acesta urmeaza sa fie publicat in Registrul Federal, au spus persoanele.Departamentul pentru Comert nu a raspuns imediat solicitarilor pentru comentarii. Un purtator de cuvand al grupului Huawei nu a comentat imediat informatia.Amendamentul survine la mai putin de un an de cand Statele Unite au plasat Huawei pe o lista neagra de entitati a Departamentului pentru Comert care restrictioneaza vanzarile de bunuri si tehnologie americana catre compania chineza, din motive de securitate nationala.Oficiali din industrie au spus ca masura nu trebuie vazuta ca un semn de slabiciune a hotararii SUA fata de Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii la nivel mondial.Acestia au explicat ca includerea Huawei pe lista respectiva a avut efecte contrare in stabilirea standardelor care permit companiilor sa dezvolte specificatii pentru ca echipamentele fabricate de companii ddiferite sa functioneze impreuna.In conditiile in care companiile americane nu mai sunt sigure ce tehnologie sau informatii pot impartasi in urma includerii Huawei pe lista neagra, unele dintre ele nu s-au mai implicat in negocierile legate de standarde, conferind Huawei un cuvant mai mare in unele organisme referitoare la standarde.Amendamentul "va reprezenta un ajutor semnificativ pentru ca firmele americane sa isi poata pastra pozitiile de lideri in grupurile care stabilesc standardele internationale, fara sa afecteze obiectivele guvernului referitoare la Huawei", a declarat un avocat comercial din Washington , Kevin Wolf.Luna trecuta, Reuters a relatat in exclusivitate despre amendamentul pregatit, care urma sa fie aprobat.