Primele cazuri de COVID-19 in China au aparut mult mai devreme decat s-a crezut initial. Cand a ajuns pandemia in Europa STUDIU

Primul caz a aparut probabil la 17 noiembrie, afirma cercetatorii, intr-un studiu din publicatia PLOS Pathogens.Oficial, primele cazuri de COVID-19 s-au inregistrat la inceputul lui decembrie 2019, in orasul Wuhan din centrul Chinei, desi expertii cred de mult timp ca virusul s-a raspandit printre o ameni inainte de acest moment Aceasta este si viziunea pe care o are echipa de oameni de stiinta a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) insarcinata la inceputul anului cu studierea originii pandemiei de COVID-19.Analistii de date, condusi de David Roberts de la Universitatea din Kent, in Marea Britanie, a calculat perioada cea mai probabila in care agentul patogen ar fi putut trece de la animale la oameni, pe baza informatiilor despre primele cazuri confirmate in China si in alta parte.Ei s-au bazat pe un model matematic din domeniul conservarii care este folosit pentru a face predictii despre extinctia speciilor.Modelul sugereaza ca cel mai probabil virusul s-a raspandit in lume din ianuarie.Calculele oamenilor de stiinta indica faptul ca primele infectari din afara Chinei ar fi aparut in jurul datei de 3 ianuarie in Japonia In Europa, primul caz ar fi fost in Spania, in jur de 12 ianuarie, conform calculelor specialistilor. In SUA , prima infectare ar fi aparut in jurul datei de 16 ianuarie.