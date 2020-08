STUDIU Riscul de deces din cauza COVID-19 creste cu aproape 50 la suta in cazul persoanelor obeze, iar vaccinul ar putea avea eficienta redusa

Cercetarea arata ca riscurile pentru persoanele care sufera de obezitate sunt mult mai mari decat se credea in trecut. Realizat la comanda Bancii Mondiale, studiul mareste presiunea asupra guvernelor pentru a se ocupa de problema obezitatii.Analiza a fost realizata la Universitatea din Carolina de Nord si a descoperit ca persoanele cu obezitate sunt expuse la riscuri mai mari in ce priveste noul coronavirus - riscul de a ajunge in spital este mai mare cu 113%, cel de a ajunge la terapie intensiva este cu 74% mai mare, iar riscul de deces cu 48% mai mare."Obezitatea influenteaza metabolismul celular care determina cum raspunde corpul la patogeni precum SARS-CoV-2. Indivizii cu obezitate sunt mai predispusi la a avea afectiuni care fac lupta corpului cu aceasta boala mai grea, cum ar fi apneea, care creste hipertensiunea pulmonara sau un indice corporal care face dificila intubarea", a Melinda Beck, co-autoare a cercetarii."Stim ca un vaccin pentru Covid va avea un efect pozitiv al celor cu obezitate, dar suspectam, pe baza informatiilor obtinute din testele pentru vaccinurile SARS si cele pentru gripa ca va avea un efect mai scazut in comparatie cu ceilalti", a a mai completat Melinda Beck.