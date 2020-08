SUA avertizeaza China: "Nu vom ceda niciun centimetru" din zona Pacificului

Icursul unei vizite in Hawaii, miercuri, Esper a afirmat ca SUA spera sa colaboreze cu China pentru a o determina sa respecte ordinea internationala bazata pe reguli, chiar daca Beijingul a esuat in mod repetat sa-si respecte angajamentele si isi continua modernizarea agresiva a armatei.China nu si-a respectat promisiunile de a se conforma dreptului, reglementarilor si normelor internationale, a spus Esper, notand ca Beijingul vrea sa-si proiecteze puterea la scara globala."Pentru a promova obiectivele Partidului Comunist Chinez, Armata de Eliberare a Poporului (AEP) continua sa urmareasca un plan agresiv de modernizare pentru a avea o armata de clasa mondiala pana la mijlocul secolului", a spus el."Aceasta va implica, in mod cert, un comportament provocator al AEP in marile Chinei de Sud si de Sud-Est si in orice alt loc pe care guvernul chinez il considera critic pentru interesele sale".Totusi, chiar daca Statele Unite isi propun sa descurajeze China, vor totodata "sa continue, sa speram, sa lucreze cu Republica Populara a Chinei pentru a o readuce pe o traiectorie mai aliniata cu ordinea internationala bazata pe reguli", a adaugat el.Esper, care va incepe un turneu in regiune, a descris zona indo-pacifica drept epicentrul unei "competitii intre mari puteri cu China", remarcand insa ca,"Statele Unite au o responsabilitate de a conduce. Noi am fost o tara pacifica, o tara indo-pacifica, de multa vreme", a sustinut el."Nu vom ceda aceasta regiune, (nici macar) un centimetru de pamant, daca vreti, unei alte tari, oricarei alte tari care crede ca forma sa de guvernare, viziunea sa asupra drepturilor omului, viziunea sa asupra suveranitatii, viziunea sa asupra libertatii presei, libertatii religioase, libertatii de intrunire, toate aceste lucruri sunt cumva mai bune decat ceea ce impartasim multi dintre noi", a subliniat ministrul american.Washingtonul si Beijingul se afla in conflict in numeroase domenii, de la comert si drepturile omului, pana la activitatile militare chineze in Marea Chinei de Sud si in alte zone.