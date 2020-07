SUA denunta incalcari ale drepturilor omului de catre guvernul chinez in Tibet si anunta limitarea vizelor pentru oficialii chinezi

"In mod regretabil, Beijingul continua sa obstructioneze sistematic accesul diplomatilor si altor oficiali americani, jurnalisti si turisti in regiunea autonoma Tibet si in alte zone tibetane, in timp ce oficialii Republicii Populare China si ceilalti cetateni chinezi beneficiaza de un acces mai bun in Statele Unite", a explicat secretarul american de Stat, Mike Pompeo., relateaza AFP, citat de News.ro Aceste represalii americane intervin in contextul unei degradari a relatiilor bilaterale americano-chineze, iar cauzele s-au inmultit in ultimele luni - reprimarea de la Hong Kong , pandemia noului coronavirus, tensiuni la Marea Chinei de Sud, controverse cu privire la componente electronice Huawei.Beijingul exercita un control drastic asupra accesului in Tibet, o regiune pe care o considera o parte inalienabila a Chinei, de la anexarea acesteia in 1951.