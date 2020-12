SUA renunta la cinci programe de schimb finantate de China: "Sunt instrumente de propaganda"

Cele cinci programe, desfasurate in cadrul unei legi americane numite MECEA care le permite functionarilor guvernului american sa calatoreasca utilizand fonduri ale unui guvern strain, erau "deghizate in", a declarat intr-un comunicat secretarul de stat american, Mike Pompeo.Totusi, "in timp ce alte programe infiintate sub auspiciile MECEA sunt reciproc benefice, cele cinci programe in chestiune sunt complet finantate si operate de guvernul Republicii Populare Chineze ca instrumente de propaganda si de soft power", a mai afirmat Pompeo."Acestea furnizeaza un acces minutios organizat la responsabili ai Partidului Comunist Chinez, si nu la poporul chinez, care nu se bucura de libertate de expresie si de reuniune", a adaugat secretarul de stat american.Renuntarea la aceste programe este ultima manifestare a relatiei foarte conflictuale a presedintelui Donald Trump cu China, comenteaza France Presse.Sub conducerea lui Donald Trump, SUA au lansat un razboi comercial cu China, i-au contracarat ambitiile teritoriale in apele disputate din Marea Chinei de Sud, au criticat reprimarea de catre Beijing a miscarii pro-democratie din Hong Kong si au condamnat modul in care China a gestionat la inceput epidemia de coronavirus, care a inceput la Wuhan la sfarsitul anului 2019 si s-a raspandit apoi pe intreaga planeta.