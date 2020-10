SUA si India au semnat un acord-cheie in domeniul militar pe fondul tensiunilor cu China

'Sunt bucuros sa spun ca Statele Unite si India fac pasi pentru cooperarea impotriva tuturor formelor de amenintare, si nu doar a acelora reprezentate de Partidul Comunist Chinez', a afirmat Mike Pompeo intr-un briefing de presa comun dupa discutiile intre sefii diplomatiilor si apararii din cele doua tari.Mike Pompeo, seful Pentagonului, Mark Esper, si omologii lor indieni, Subrahmanyam Jaishankar, respectiv Rajnath Singh, au mai abordat combaterea pandemiei, extinderea legaturilor militare si situatia din Afganistan Cele doua tari au semnat, de asemenea, acorduri in domeniile energiei nucleare, observarii Pamantului si medicinei alternative.Potrivit lui Esper, SUA si India sprijina impreuna o regiune 'indo-pacifica libera si deschisa pentru toti, mai ales in lumina agresiunilor in crestere si a activitatilor destabilizatoare ale Chinei'.Intalnirea din cadrul dialogului bianual strategic a avut loc cu doar o saptamana inaintea scrutinului prezidential din SUA si intr-o perioada in care India este implicata intr-o disputa militara cu China de-a lungul granitei comune din Himalaya.SUA si India si-au sporit cooperarea in materie militara in ultimii ani, cele doua state fiind ingrijorate de pozitiile agresive ale Chinei in regiunea Asia-Pacific.Acordul de baza pentru schimburi si cooperare geospatiala (BECA), semnat marti, va servi drept unul din cele trei acorduri de baza dintre SUA si India cu privire la schimbul de informatii sensibile si de echipamente militare sofisticate.Acordul va oferi acces Indiei la sisteme americane de date precum GPS de inalta calitate si date in timp real care vor creste eficienta echipamentelor militare cumparate din SUA, precum rachete, drone si avioane.In ultimele decenii, SUA au devenit un furnizor major de aparatura militara pentru India, contractele incheiate incepand din 2008 pentru avioane de lupta, elicoptere militare si mortiere fiind estimate la peste 20 miliarde de dolari.O parte consistenta a echipamentelor militare ale Indiei provin in continuare din Rusia , o situatie pe care SUA incearca sa o schimbe.Responsabilii americani si indieni s-au referit marti si la viitoarele exercitii maritime Malabar din noiembrie, la care vor participa SUA, India, Japonia si Australia - un format de dialog cunoscut drept Quad si considerat un demers de a tine sub control China.De la New Delhi, Mike Pompeo se va mai deplasa in Sri Lanka , Maldive si Indonezia Inaintea turneului, Departamentul de Stat a precizat ca discutiile cu lideri din regiune se vor axa pe stabilitatea zonei indo-pacifice si pe ascensiunea militara si economica a Chinei.O politica dura in privinta Chinei este una din temele-cheie ale campaniei prin care presedintele american Donald Trump incearca sa fie reales.