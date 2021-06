Taiwanul trimite un semnal de alarma lumii: "Trebuie sa ne pregatim de razboi cu China" VIDEO

"Ca oameni de decizie din Taiwan, nu putem risca, trebuie sa fim gata. Cand guvernul chinez spune ca nu ar renunta la utilizarea fortei si va efectua exercitii militare in jurul Taiwanului, noi credem ca acest lucru este real", a afirmat Joseph Wu, intr-un interviu la CNN Incursiunea recenta a avioanelor de lupta si a bombardierelor Chinei, chiar daca nu a dus la incalcarea spatiului aerian suveran al Taiwanului, ea a fost vazuta ca o dovada clara a fortei Armatei Populare de Eliberare a Beijingului.Joseph Wu, care ocupa functia de ministru de Externe al Taiwanului din anul 2018, a fost acuzat de China in luna mai ca este un "separatist dur", dupa comentariile sale facute intr-o conferinta de presa, care spuneau ca tara sa va lupta "pana in ultima zi", daca ar fi atacata de regimul de la Beijing.Recent, Zhu Fenglian, purtatorul de cuvant al Biroului pentru afaceri chineze din Taiwan a facut afirmatii grave la adresa insulei, care beneficiazade statutul de tara independenta, desiea nu a fost separata niciodata de China."Oprirea "independentei Taiwanului" este conditia obligatorie pentru mentinerea realtiilor pasnice din stramtoare. Joseph Wu a facut, in mod repetat, declaratii provocatoare si arogante legate de "independenta insulei". Vom lua toate masurile necesare pentru a pedepsi cu severitate astfel de comentarii".Si replica diplomatului din Taiwan nu s-a lasat asteptat, conform sursei citate. "Sunt onorat sa fiu vizat de autoritatile comuniste de la Beijing. Autoritarismul nu poate tolera adevarul. Daca continua sa spuna ca ma vor urmari pentru tot restul vietii mele, nu ma preocupa acest lucru".Trebuie mentionat faptul ca Taiwanul si China au fost guvernate separat de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, din urma cu mai bine de sapte decenii.Pe plan international s-a acceptat principiul "o tara, doua sisteme", chiar daca in prezent China continua sa vada Taiwanul ca pe o parte inseparabila a teritoriului sau.Wu a subliniat ca tara sa este dispusa sa actioneze pentru mentirea pacii in stramtoarea Taiwan si a cerut liderilor chinezi sa depuna eforturi pentru o coexistenta durabila si pasnica.