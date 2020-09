Taiwan: O noua vizita a unui oficial american cu rang inalt ce risca sa provoace furia Chinei

Subsecretarul de stat pentru crestere economica, energie si mediu, Keith Krach, urmeaza sa participe la aceasta ceremonie sambata, a anuntat miercuri diplomatia americana."Statele Unite aduc un omagiu fostului presedinte Lee continuand legaturile noastre puternice cu Taiwanul si democratia sa vibranta, prin intermediul valorilor economice si politice impartasite", a adaugat Departamentul de Stat intr-un comunicat.Aceasta calatorie intervine la mai putin de o luna dupa vizita secretarului american al sanatatii, Alex Azar, pe insula pentru a sublinia marele succes al Taiwanului in gestionarea pandemiei de COVID-19, salutat la nivel international. China , care considera Taiwanul una din provinciile sale, a avertizat atunci Washingtonul."In problemele privind interesele fundamentale ale Chinei, unele persoane din Statele Unite nu ar trebui sa isi faca iluzii si sa se joace cu focul", a acuzat diplomatia de la Beijing, reamintind opozitia tarii sale fata de orice contact oficial intre Washington si Taipei "sub orice pretext ar fi".Alex Azar este oficialul american cu cel mai inalt rang care s-a deplasat in Taiwan din 1979, anul in care Statele Unite au intrerupt relatiile lor diplomatice cu insula.De, asemenea, el a vizitat mormantul presedintelui Lee, decedat la sfarsitul lui iulie, laudand rolul acestuia in tranzitia democratica din anii 1990.