Posturile nationale de televiziune din China nu au voie sa difuzeze gala Oscar. Care este motivul din spatele interdictiei

Nominalizarea documentarului "Do not Split", realizat de jurnalistul norvegian Anders Hammer, care a investigat manifestatiile de la Hong Kong din 2019 contra guvernului de la Beijing, a determinat autoritatile chineze sa interzica posturilor nationale sa transmita in direct, pe 25 aprilie, a 93-a ceremonie a premiilor Oscar Aceasta informatie publicata de Bloomberg, dar a carei sursa a ramas pentru moment anonima, precizeaza ca aceasta decizie de a cenzura vine direct d ela conducerea Partidului Comunist chinez.