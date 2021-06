Demonstratie de forta a regimului de la Beijing: 28 de avioane de lupta au zburat spre Taiwan VIDEO

Zborurile de marti, care includeau avioane de vanatoare, bombardiere si avioane antisubmarin si de avertizare, au depasit numarul de maximum anterior, care a fost de 25 de aeronave, in data de 12 aprilie 2021, potrivit CNN Beijing-ul revendica suveranitatea deplina a Taiwanului, o democratie care are aproape 24 de milioane de locuitori, fiind situata in largul coastei sud-estice a Chinei continentale, chiar daca cele doua parti au fost guvernate separat, de mai bine de sapte decenii.Dupa summit-ul de la Cornawall, Marea Britanie al Grupului G7, organizatia a emis o declaratie in care critica China pentru o serie de probleme legate de Taiwan si de importanta pacii si stabilitatii din stramtoarea cu acelasi nume, din regiune.Analistii au afirmat ca aceste manevre militare agresive ale Chinei din apropierea Taiwanului au servit mai multor scopuri. Astfel s-a demonstrat puterea Armatei populare de Eliberare a tarii si abilitatile sale pe care le are, intr-un eventual conflict, care sa implice Taiwanul.Taiwanul s-a plans in ultimele luni de misiuni repetate ale Fortelor aeriene din China in apropierea insulei, ele fiind concentrate in zona de sud-est, acolo unde sunt pozitionate echipamentele de aparare antiaeriana.