Tensiunile escaladeaza: China a trimis mii de trupe la granita cu India. Ce spune Donald Trump

Ziare.

com

Mii de trupe ale Armatei Republicii Populare Chineze (PLA) s-ar fi deplasat in zone "sensibile" de la granita din est, zona Ladakh. Militarii au amplasat corturi si au stationat vehicule armate si armament in aceasta zona pe care India o considera teritoriul sau.Drept raspuns, armata indiana a mutat mai multe batalioane dintr-o diviziune de infanterie in "zone de alerta operationale" de-a lungul frontierei.Aceasta actiune militara agresiva vine dupa doua conflicte care au avut loc intre cele doua parti in 5 si 9 mai, in urma carora peste 100 de soldati au fost raniti, relateaza The Guardian. In acest conflict a intervenit si presedintele SUA, Donald Trump, care a spus ca "a informat atat India, cat si China ca SUA sunt pregatite, dispuse si capabile sa medieze sau sa arbitreze disputa de la granita".Granita himalayana a fost tinta unui conflict agresiv si este militarizata inca din anul 1962, cand China a lansat o ofensiva asupra teritoriului indian, izbucnind astfel un razboi scurt si sangeros.Ashok K Kantha, fost ambasador indian in China si acum director al Institutului de Studii Chineze cu sediul in Delhi, a declarat ca recentele incursiuni si agresiunile de la frontiera din China sunt "serioase"."Aceasta escaladare este grava; nu cred ca este un incident izolat. Comportamentul Chinei este mai agresiv de aceasta data, sustinut de un numar destul de mare de trupe, ceea ce nu este tipic acestei granite, unde nivelurile de trupe tind sa fie scazute de ambele parti", a afirmat Ashok K Kantha.Specialistul subliniaza ca este "in interesul Indiei si al Chinei sa mentina situatia sub control si pacea relativa in zona".A.D.