Top 5 prioritati in relatia cu China, in vremuri de criza COVID-19

Iuliu Winkler este membru al Parlamentului European din partea UDMR, grupul parlamentar PPE, vicepresedinte al Comisiei pentru Comert International si membru supleant in Comisia pentru Dezvoltare Regionala din PE.

Ziare.

com

Zilele trecute, am participat la un webinar intitulat "COVID-19 & Relatiile UE-China- o conversatie strategica" organizat de SME Europe, organizatie afiliata Partidului Popular European si care are ca obiectiv sustinerea si promovarea sectorului IMM.Am avut o discutie interesanta si oportuna cu experti si colegi europarlamentari despre cum ar putea evolua relatia noastra cu China.In interventia mea am amintit faptul ca, in 2019, anul 2020 era vazut ca "Anul Chinei" pentru Uniunea Europeana din perspectiva faptului ca a existat angajamentul politic al ambelor parti de a ajunge, in acest an, in cadrul dialogului si negocierilor la o concluzie privind Acordul de investitii.Au fost programate doua summit-uri majore UE-China pentru 2020 si aveam sperante mari cu privire la evolutia relatiilor bilaterale in contextul in care 2019 a fost si anul razboiului comercial UE-SUA.De altfel, am putut observa, in 2019, elemente de razboi comercial din partea presedintelui Trump nu numai cu China, dar si cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) si Uniunea Europeana.La fel ca acum un an, si in noul context provocat de pandemia de coronavirus, China ramane un partener esential in dialogul pe multiple teme globale, amintind doar Acordul de la Paris si actiunile climatice.China este un partener de negociere pentru UE, iar in afara Acordului de investitii ar merita amintit faptul ca suntem implicati in negocieri privind regimul de vize si avem un dialog politic. In acelasi timp, China este un concurent economic si, intr-adevar, din ce in ce mai mult o vedem ca pe un rival sistemic, foarte asertiv, al Uniunii Europene.Anul 2019 se incheia cu mari sperante din perspectiva evolutiei relatiilor bilaterale. Apoi, a venit 2020 si pandemia coronavirus. Am trait experienta paralizarii societatilor noastre, cu o oprire brusca pentru un numar urias de sectoare economice din toate economiile globale, iar intrebarea vine in mod firesc:Din multe puncte de vedere, cred ca da. China este in continuare pe un loc important al agendei UE. In egala masura, evident anul 2020 este si un "An al Statelor Unite", deoarece, in contextul volatilitatilor globale, relatia noastra transatlantica este una foarte, foarte importanta, as spune ca poate este chiar mai importanta decat in orice alt moment din ultimele decenii.Desigur, dincolo de experienta razboiului comercial din 2019, ramane de vazut care ar fi raspunsul corect in contextul in care deja avem o noua competitie si anume a primei economii care va iesi din izolare, reusind sa-si reporneasca economia.Aceasta este o competitie intre mai multi actori, intre care SUA, China si Uniunea Europeana sunt principali.In ultima vreme, multi analisti politici si economici vin si ne sugereaza ca UE trebuie sa aleaga intre relatiile cu China sau cele cu SUA. Ni se propune o alegere binara. Este evident ca Europa este esential legata de SUA in cadrul relatiilor transatlantice de securitate, comerciale, de stabilitate economica si nu numai, incat unii dintre analisti spun ca UE ar trebui sa se alinieze pe deplin Statelor Unite si sa-si reduca atentia acordata Chinei, chiar sa i se impotriveasca in mod fatis.Nu cred intr-o astfel de alegere binara, ea este extrem de simplificata si nu raspunde testului realitatii.Uniunea Europeana trebuie sa continue construirea de relatii globale. Relatiile noastre cu acesti doi parteneri importanti, China si SUA, trebuie sa stea pe cei doi piloni care sunt intotdeauna la baza actiunii noastre externe: interesele cheie ale Uniunii Europene constituie primul pilon, iar cel de-al doilea sunt valorile noastre fundamentale, pe care le consideram cu adevarat valori universale.Asadar, interesele si valorile noastre ar trebui sa fie punctele noastre de referinta in mod constant.Exista cinci prioritati care ar trebui avute in vedere in cadrul procesului de redresare economica de dupa pandemie. Acestea, avand legatura, in primul rand, cu politica comerciala si cu relatiile economice UE-China sunt:1., care au fost foarte clar expuse de criza coronavirusului.2. Trebuie sa fie rediscutate si, iar apoi trebuie sa ne concentram pe3. Pornind de la ideea ca ceea ce a fost adevarat in 2019 este valabil si in 2020,4. Trebuie. Si chiar trebuie sa construim o noua generatie de instrumente de aparare comerciala pentru Uniunea Europeana, apte sa faciliteze, in secolul XXI, conditii echitabile de concurenta fata de toti partenerii nostri globali, inclusiv fata de China.5., trebuie sa cautam noi aliati in incercarea noastra de a consolida si moderniza OMC.In contextul construirii relatiilor externe, comerciale, economice ale UE, s-a vorbit si se vorbeste despre necesitatea coerentei in actiune si a "unei singure voci".Uniunea Europeana este mare, puternica si diversa, astfel incat idealul "unei singure voci europene" este dificil de atins, deoarece statele membre sunt democratii, iar democratia presupune dezbatere.Adesea avem de-a face cu interese sau pozitii divergente. China vorbeste pe o singura voce. Si ea este mare, este din ce in ce mai puternica si este, de asemenea, diversa, dar nu este un stat care sa fie condus dupa regulile democratiei.Sistemul monopartidic de conducere ii asigura Chinei "o singura voce" in politica externa, dar cum s-a vazut in ultimele saptamani nu intotdeauna aceasta voce unica este si coerenta cu ea insasi.Asadar, concluzionand, UE trebuie sa continue dialogul cu China, fara abandonarea valorilor, aparandu-si interesele cu fermitate. Continuand sa fim acea putere idealista, relativ singura pe scena globala, va trebui totusi sa devenim mai realisti in complexa noastra relatie cu partenerul, competitorul si rivalul nostru China.