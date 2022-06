Trupele chineze au patruns, inarmate, pe teritoriul indian

Soldati chinezi inarmati au patruns pe teritoriul indian si au amenintat muncitorii in constructii din apropierea unei granite disputate. Presa indiana a relatat abia luni incidentul petrecut in luna septembrie.

Incursiunea chineza a avut loc in regiunea Kashmir, iar soldatii l-au amenintat pe un dezvoltator indian, care, impreuna cu angajatii sai, construia o statie de autobuz in apropiere de Demchok, de-a lungul liniei care desparte India si China, informeaza Associated Press.

China a mai facut incursiuni similare pe teritoriul indiei si in trecut. Cel mai serios incident a avut loc in 1962, cand a izbucnit si un razboi de scurta durata. Ministerul indian de Externe a negat incidentul, in vreme ce MAE chinez nu a raspuns.

Incidentul subliniaza tensiunile care exista intre cele doua natiuni asiatice, pe masura ce cresterea economica din India ameninta pozitia de putere a Chinei in regiune.

New Delhi sustine ca tara vecina ocupa ilegal o suprafata de 38.000 de kilometri patrati din teritoriul sau, in vreme ce China reclama o suprafata de 90.000 de kilometri patrati.

China este un aliat traditional al Pakistanului, caruia ii furnizeaza arme, in vreme ce India se afla in rivalitate cu aceasta tara.

Stabilirea in India a guvernului tibetan in exil adauga tensiune acestei relatii complicate. Cu toate acestea, schimburile comerciale dintre cele doua tari sunt estimate la circa 60 de miliarde de dolari in 2010 si sunt in crestere.

