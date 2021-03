UE vizeaza China intr-o noua serie de sanctiuni, Beijingul avertizeaza cu privire la o "confruntare"

"Tin sa subliniez ca sanctiunile sunt o confruntare. Sanctiuni care au la baza minciuni ar putea fi interpretate ca o atingere deliberata la adresa securitatii si dezvoltarii Chinei", a avertizat marti ambasadorul Chinei la UE Zhang Ming, in cadrul unei discutii organizate de catre European Policy Centre la Bruxelles."Este responsabilitatea Guvernului chinez sa apere securitatea si bunastarea populatiei Chinei", adauga el."Vrem, avem nevoie, dorim dialogul si non-confruntarea", da el asigurari."Cerem partii europene sa se gandeasca la acest lucru de doua ori. Daca unii insista asupra confruntarii, nu vom da inapoi, pentru ca nu avem alta optiune decat sa ne asumam responsabilitatile fata de tara noastra", a conchis el.China este vizata de o noua serie de sanctiuni europene cu privire la incalcarea drepturilor omului minoritatii musulmane uigure in Xinjiang, potrivit unor surse diplomatice europene.Mai multe persoane sunt vizate de aceste sanctiuni, care constau in interdictii de calatorie si blocarea activelor detinute de catre oficiali si entitati pe teritoriul Uniunii.Aceste masuri urmeaza sa fie supuse aprobarii ministrilor de Externe UE la 22 martie, intr-o reuniune de pregatire a unui summit european prevazut la 25-26 martie, in care liderii europeni urmeaza sa-si hotarasca strategia cu privire la China.In vederea adoptarii acestor sanctiuni este necesara unanimitatea.Europenii pregatesc, pentru aprilie, un pachet de masuri impotriva incalcarii de catre Beijing, a principiului "o tara, doua sisteme" de la retrocedarea Hong Kongului de catre Marea Britanie, in 1997, prin adoptarea unei reforme a sistemului electoral in Hong Kong - care da puterii centrale un drept de veto asupra candidaturilor opozitiei care militeaza in favoarea democratiei, in alegerile legislative, potrivit surselor citate.