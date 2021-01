Un an de la raportarea oficiala a primului deces provocat de COVID-19, in China

Potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la 11 ianuarie 2020 a fost raportat primul deces, la acea data fiind 41 de cazuri confirmate in aceasta tara. Agentia nationala de presa din China, Xinhua, a citat comisia de sanatate din metropola centrala Wuhan, unde a aparut pentru prima data boala, in relatarea privind decesul unui pacient de 61 de ani, survenit la 9 ianuarie 2020 si raportat la 11 ianuarie. La acea data, comisia afirma ca nu exista nicio dovada ca virusul se poate raspandi de la om la om, potrivit site-ului www.nytimes.com.Data de 11 ianuarie a devenit si data de referinta in graficele publicate de OMS.Anterior, la 31 decembrie 2019, China alertase OMS cu privire la existenta unui focar de pneumonie in Wuhan, provincia Hubei, potrivit datelor prezentate de organizatie, pe site-ul sau oficial, www.who.int. La 1 ianuarie 2020, OMS a instituit o Echipa de sustinere a managementului de incidente (Incident Management Support Team) pe cele trei niveluri ale organizatiei: sediul central, sedii regionale si nivel national, plasand organizatia intr-o pozitie de urgenta pentru a putea face fata unei epidemii.