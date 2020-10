Un manuscris al lui Mao, estimat la peste 250 de milioane de euro, rupt de proprietar crezand ca este fals

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Potrivit ziarului South China Morning Post, manuscrisul facea parte dintr-un grup de obiecte sustrase la 10 septembrie din apartamentul unui cunoscut colectionar si estimate in total la 5 miliarde honkonghezi (549 milioane de euro), in ceea ce politia a considerat drept cel mai mare furt din fosta colonie britanic.Pergamentul cuprindea un poem scris de Mao (1893-1976) si era articolul cel mai valoros dintre obiectele furate, printre care se mai afla un timbru chinez emis in 1968 cu sloganul "Toata tara este rosie", unul dintre cele mai scumpe din lume fiind estimat la 13,8 milioane de yuani (1,7 milioane de euro) in 2018.Proprietarul era colectionarul Fu Chunxiao, membru al Societatii de Filatelie din Hong Kong si organizator al unor expozitii cu obiecte ale revolutiei chineze si care se afla in calatorie in momentul in care a avut loc furtul. Fiica lui este cea care a denuntat disparitia obiectelor.Pergamentul lui Mao a fost cumparat ulterior de un barbat cu 500 de dolari honkonghezi (54,9 euro). Crezand ca este vorba de un fals, el l-a taiat in doua pentru a-l putea depozita, avand in vedere ca masura 2 metri inaltime.El l-a predat ulterior politiei, dupa ce autoritatile au lansat un apel public la returnarea obiectelor sustrase in urma acestui jaf.Mao, lider al tarii timp de 27 de ani si responsabil al unor initiative care au provocat moartea a milioane de persoane in timpul Revolutiei Culturale, este studiat si pentru latura lui poetica si calitatile sale caligrafice.