Un milion de persoane vaccinate in China cu un vaccin experimental impotriva COVID-19

CEO-ul Sinopharm Liu Jingzhen a anuntat miercuri pe WeChat, un fel de WhatsApp chinez, ca intre aceste persoane vaccinate se afla studenti plecati in strainatate, diplomati, muncitori in constructii, personal medical si de pe aeroporturi.Aceasta operatiune a avut loc in cadrul unui program de urgenta, lansat in iulie.Protocolul prevede injectarea a trei seruri - doua ale Sinopharm si unul al Sinovac, alta societate farmeceutica chineza.Potrivit lui Liu Jingzhen, niciuna dintre persoanele vaccinate de Sinopharm nu a raportat vreo reactie adversa grava. El a recunoscut doar ca unii au constatat umflari la locul intepaturii sau au facut o febra beningna.CEO-ul Sinopharm subliniaza mai ales ca nicio persoana vaccinata nu s-a imbolnavit de covid-19.Vaccinul Sinopharm foloseste un virus inactivat si consta in doua injectii succesive.Pentru a conchide cu privire la eficacitatea vaccinului, compania a luat probe sangvine de la 40.000 de participanti, la 14 zile dupa a doua injectie.Exista insa rezerve, din cauza absentei unui grup de control paralel cu cel vaccinat, caruia sa i se administreze un placebo, pentru a se distinge efectul substantei testate.