Un mort si trei disparuti in urma unui seism cu magnitudinea de 6,1 in provincia Yunnan VIDEO

Cutremurul a avut loc la ora locala 21:48 (13:48 GMT), epicentrul fiind localizat in apropierea orasului Dali, o destinatie turistica populara, la o adancime de 10 kilometri, a adaugat USGS.Un sofer de camion a murit dupa ce a fost lovit in urma caderii unei stanci, au precizat autoritatile locale, adaugand ca alte trei persoane au disparut sub daramaturi.Unele cladiri s-au prabusit, iar altele au fost avariate, potrivit autoritatilor regionale. ''Situatia este monitorizata indeaproape si se fac verificari'', au subliniat sursele citate.Centrul chinez de retele seismice a sfatuit populatia sa ''stea departe de cladiri'', intr-un mesaj postat pe platforma Weibo.Centrul de monitorizare a seismelor a declarat ca cutremurul s-a produs dupa ''o serie de cutremure mai mici'' care au avut loc cu mai putin de o ora inainte.Provincia Yunnan este extrem de expusa la cutremure ca urmare a coliziunii placilor tectonice eurasiatica si indiana care formeaza vastul lant muntos Himalaya.