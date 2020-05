Un vaccin pentru COVID-19 ar putea fi disponibil pana la finalul acestui an

Ziare.

com

Informatia apare intr-un raport oficial al Comisiei de Supraveghere si Administrare a Activelor din aceasta tara, transmite Bloomberg Vaccinul respectiv, care este produsul unei colaborari intre Institutul pentru Produse Biologice din Beijing si compania China National Biotec Group Co., a iesit deja cu brio din faza a doua de testare si ar putea iesi pe piata pana la finalul acestui ani sau la inceput de 2021.Linia de proudctie are o capacitate de productie de 100-120 de milioane de unitati.In total, cinci vaccinuri se afla in faza de testare pe oameni in China.Informatia vine in contextul in care, la nivel global, am depasit sase milioane de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus C.P.