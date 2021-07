Uniunea Europeana anunta un proiect global de infrastructura cu care sa concureze China. "Este inutil sa ne plangem, trebuie sa oferim alternative"

O Europa conectata la nivel global

Pe fondul suspiciunilor provocate de initiativa "O centura un drum" a presedintelui chinez Xi Jinping, pentru conectarea Europei de Asia prin intermediul infrastructurii, intr-o incercare de crestere a influentei, UE a creat in mod oficial un parcurs pentru un plan ambitios de "conectivitate", incepand din 2022."Consideram ca China se foloseste de mijloace economice si financiare pentru a-si mari influenta peste tot in lume. Este inutil sa ne plangem de acest lucru, trebuie sa oferim alternative", a declarat reporterilor ministrul german de Externe, Heiko Maas, la intalnirea cu omologii sau europeni de la Bruxelles."Este important ca Uniunea Europeana ... sa se coordoneze foarte strans cu Statele Unite ", a spus el.UE a semnat deja parteneriate cu Japonia si India pentru a coordona proiectele de transport , energie si digitale care leaga Europa si Asia.Atat Tokyo cat si Delhi sunt ingrijorate de larghetea chineza, despre care oficialii spun ca face ca tarile mai sarace sa fie dependente de Beijing, deoarece sunt fortate sa isi asume datorii atat de mari.Prin intermediul bancilor de dezvoltare, garantii de prima pierdere pentru companiile private si oferind know-how-ului guvernului occidental, G7, ai carei lideri s-au intalnit in Anglia in iunie, vrea sa ofere, de asemenea, mai multa transparenta in parteneriatele de infrastructura.Muntenegru, stat membru al aliantei militare NATO si aspirant la aderarea la UE, este cea mai proeminenta victima a datoriilor catre China , spun oficialii occidentali.Muntenegru a imprumutat aproape 1 miliard de dolari de la China in 2014, pentru a finanta o portiune de autostrada de 41 km, o suma care risca sa falimenteze tara.In prezent, Muntenegru negociaza cu bancile occidentale pentru o operatiune swap sau refinantarea datoriei, potrivit Reuters.Strategia UE, denumita "O Europa conectata la nivel global", nu face nicio mentiune referitoare la China, iar ministrul de Externe luxemburghez Jean Asselborn a avertizat luni cu privire la transformarea Chinei intr-un adversar, mentionand ca producatorii germani de automobile vand in fiecare an mai multe vehicule in China decat in Germania.Dar un diplomat al UE implicat in elaborarea strategiei a spus ca documentul de opt pagini are "China imprimata peste tot".Din 2013, China a lansat proiecte de constructii in peste 60 de tari, cautand sa creeze o retea de legaturi terestre si maritime intre Asia de Sud-Est, Asia Centrala, Orientul Mijlociu, Europa si Africa . Beijingul neaga orice intentie de a-si extinde puterea si a spus ca coridorul de infrastructura se concentreaza pe nevoile oamenilor obisnuiti.