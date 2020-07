Vaccinul pentru COVID-19: o firma din China anunta ca va incepe "foarte curand" studiile de faza a treia. E nevoie de 40.000 de cobai

Sucesul Chinei de a combate infectiile cu noul coronavirus a facut dificila efectuarea unor studii clinice de amploare pentru un vaccin si pana acum doar cateva tari au acceptat sa colaboreze in acest sens."Contactam Rusia, Brazilia, Chile si Arabia Saudita (pentru studiul clinic de faza a III-a), ne aflam inca in discutii", a declarat Qiu Dongxu, director general si co-fondator al CanSino, la o conferinta din Suzhou referitoare la dezvoltarea medicamentului anti-viral.Qiu Dongxu a spus ca studiile clinice de faza a III-a vor incepe probabil "foarte curand", compania intentionand sa recruteze 40.000 de participanti la teste.Vaccinul candidat al companiei pentru noul coronavirus, Ad5-nCov, a devenit in martie primul vaccin din China testat pe oameni, dar ramane in urma altor posibile vaccinuri in privinta studiilor clinice.Doua vaccinuri experimentale, dezvoltate de Sinovac Biotech si o divizie a China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), au primit deja aprobare pentru studii clinice de faza a III-a.Qiu a spus ca studiul sau de faza a II-a, care a implicat 508 participanti, a dat rezultate "mult mai bune" decat cel de faza I, in privinta sigurantei vaccinului si a capacitatii de a declansa un raspuns imunitar. Directorul nu a prezentat si dovezi concrete.Acesta a spus ca noua fabrica a companiei, aflata in constructie in China, ii va permite sa produca 100-200 de milioane de vaccinuri pentru noul coronavirus pe an, de la inceputul anului 2021.Armata chineza, a carei divizie de cercetare participa la dezvoltarea acestui vaccin candidat, a aprobat utilizarea acestuia pentru militari, in timp ce doua doze de vaccin experimental dezvoltat de Sinopharm sunt oferite angajatilor unor firme de stat care calatoresc in strainatate.Zeng Guang, fost epidemiolog sef la Centrul Chinez pentru Preventia si Controlul Bolilor, a declarat la conferinta ca grupurile chineze de constructii cu activitati in strainatate sunt in mod special interesante sa foloseasca vaccinul experimental.El a mai spus ca ar trebui sa inceapa discutii daca ca fie lansata acum inocularea de vaccinuri experimentale.In prezent nu exista vaccinuri aprobate pentru Covid-19, boala respiratorie provocata de noul coronavirus care a omorat peste o jumatate de milion de oameni la nivel global.