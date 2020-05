Val de infectii in doua orase din China, care au intrat in izolare pe stilul Wuhan: Milioane de oameni sunt in pericol

Ziare.

Autoritatile au impus masuri stricte de carantina in doua orase din provincia Jilin: Shulan, unde locuiesc 700.000 de oameni, dar si in orasul Jilin, care are o populatie de 4,5 milioane.In total, in aceasta provincie chineza traiesc peste 27 de de milioane de oameni.Acum ca au aparut noi focare de coronavirus, catalogate de autoritati drept "misterioase", exista posibilitatea ca toata provincia sa intre in carantina.Oficialii din aceasta provincie din nord-estul Chinei au anuntat ca doua spitale vor primi numai pacienti cu COVID-19 sau oameni suspectati ca au boala, scrie Daily Mail Peste 40.000 de cetateni din ambele orase au primit teste pe baza de acid nucleic, in timp ce autoritatile fac eforturi pentru a preveni un al doilea val de infectii.Un val de infectii a aparut in Shulan la inceputul acestei luni si continua sa se raspandeasca, punand in pericol si regiunea Dongbei, care are 108 milioane de rezidenti.Dongbei este o regiune geografica ce acopera trei provincii: Liaoning, Jilin si Heilongjiang.Provincia Jilin a raportat astazi cinci noi infectii, ceea ce inseamna un total de 39 de cazuri confirmate. Doctorii cred ca toate aceste infectii au o singura sursa: un pacient de 45 de ani, dar nu se stie de unde a contractat el COVID-19.Orasul Shulan a fost carantinat inca din 9 mai, dupa ce au fost inregistrate 12 cazuri de COVID-19 in doar doua zile.Patru zile mai tarziu, orasul Jilin, cu o populatie de peste patru milioane, si-a inchis granitele si a suspendat transportul public, dupa ce a raportat sase noi cazuri, toate avand legatura cu cel si Shulan.A.D.