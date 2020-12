VIDEO China a ajuns cu succes pe Luna. Este a treia tara care reuseste sa colecteze sol lunar

Daca calatoria de intoarcere va avea succes, China va fi doar a treia tara care a preluat probe de pe Luna, dupa SUA si Uniunea Sovietica in anii 60 si 70.Sonda a intrat pe orbita Lunii sambata dupa o calatorie de 112 ore de pe Pamant, dupa ce o racheta a dus-o in spatiu din provincia Hainan saptamana trecuta.Obiectivul este de a colecta 2 kg de material de suprafata dintr-o zona neexplorata anterior cunoscuta sub numele de Oceanus Procellarum (Oceanul furtunilor), care consta intr-o vasta campie de lava, potrivit revistei stiintifice Nature.China a aselenizat prima oara in 2013, iar sase ani mai tarziu, una dintre sondele sale a ajuns in premiera pe partea indepartata a Lunii.Probele sale lunare vor fi apoi returnate pe Pamant intr-o capsula programata sa aterizeze in regiunea Mongoliei Interioare din nordul Chinei in aceasta luna, potrivit NASA, agentia spatiala americana.Misiunea este provocatoare din punct de vedere tehnic si implica mai multe inovatii care nu au fost vazute in timpul incercarilor anterioare de colectare a rocilor lunii, a declarat luna trecuta cercetatorul Centrului Harvard-Smithsonian pentru Astrofizica Jonathan McDowell.Sub presedintele Xi Jinping, planurile pentru "visul spatial" al Chinei, asa cum il numeste el, au avansat spectaculos.Noua superputere incearca sa ajunga din urma SUA si Rusia , dupa ani in care s-a confruntat cu intarzieri in programul sau spatial.Cea mai recenta sonda se numara printre o multime de tinte ambitioase stabilite de Beijing, care includ crearea unei rachete puternice capabile sa livreze sarcini utile mai grele decat cele pe care NASA si firma privata SpaceX le pot suporta, o baza lunara si o statie spatiala echipata permanent.Astronautii si oamenii de stiinta ai Chinei au discutat, de asemenea, despre misiunile cu echipaj pe Marte.CITESTE SI: