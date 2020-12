VIDEO Revelion in strada la Wuhan, orasul din care a pornit pandemia de coronavirus. Mii de oameni au sarbatorit trecerea in 2021

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA - CBS News (@CBSNews) December 31, 2020

Mii de oameni s-au adunat in centrul orasului pentru numaratoarea inversa inaintea intrarii in 2021, a relatat agentia Reuters."Siguranta este prioritatea", a spus un rezident in Wuhan, de 23 de ani, profesor. "Este in regula, deoarece masurile anti-COVID nu sunt aplicate foarte strict. Inca putem iesi afara", a adaugat alta persoana. Unii petrecareti purtau masti, altii le-au dat jos in anumite momente, iar tinerii s-au inghesuit in cluburi de noapte, a notat si The Sun.In schimb, la Hong Kong autoritatile nu au mai organizat un eveniment cu numaratoare inversa de Revelion in strada. Pentru prima data, evenimentul a avut loc in mediul online, iar autoritatile i-au sfatuit pe oameni sa stea in case. Totusi, mai multe grupuri de oameni s-au adunat in fata portului Victoria pentru a sarbatori impreuna Revelionul 2021.Unii dintre ei au aprins si cateva artificii in mod simbolic, dar totul a durat cateva minute, a informat presa locala.