Washingtonul declara ''misiuni straine'' alte sase grupuri media chineze

Este al treilea val de grupuri media chineze ale caror birouri in Statele Unite sunt considerate ca "misiuni straine", ceea ce inseamna ca trebuie sa prezinte Departamentului de Stat de la Washington detalii despre personalul lor si bunurile lor imobiliare de pe teritoriul american.Activitatea lor jurnalistica nu va face insa obiectul niciunei restrictii, a subliniat secretarul de stat american, Mike Pompeo, in cursul unei conferinte de presa la Washington."In timp ce presa libera din lumea intreaga da socoteala numai adevarului, media chineze dau socoteala Partidului Comunist Chinez", a afirmat Departamentul de Stat intr-un comunicat.Cele sase media vizate sunt Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review si Economic Daily.Ele se adauga altor noua media mult mai cunoscute deja calificate ca "misiuni straine", printre care agentia oficiala de presa Xinhua si China Global Television Network.Beijingul a denuntat aceste decizii in trecut si a expulzat ca represalii 13 americani care lucreaza pentru mai multe ziare de renume ca New York Times, Washington Post si Wall Street Journal.