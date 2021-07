Presedintele Xi Jinping, avertizare cu privire la "agresorii" Chinei: "Cei care incearca sa intimideze Beijingul isi vor sparge capetele de Marele Zid din Otel" VIDEO

Declaratiile lui, facute intr-o perioada in care China este criticata la nivel mondial pentru represiunile din Hong Kong si presupuse abuzuri asupra drepturilor omului in provincia Xinjiang, au fost aplaudate de 70.000 de persoane prezente la eveniment.Relatiile dintre SUA si China sunt de asemenea tensionate, mai ales legat de Taiwan. In timp ce Taiwanul democrat se vede ca stat suveran, Beijingul este convins ca insula este o provincie separatista.Xi a spus ca tara pe care o conduce mentine "un angajament de neclintit" privind unificarea cu Taiwanul."Nimeni nu ar trebui sa subestimeze determinarea, dorinta si capacitatea poporului chinez de a-si apara suveranitatea nationala si integritatea teritoriala", a afirmat el.Ceremonia de joi dimineata a avut loc in Piata Tiananmen din Beijing si a cuprins o parada militara. Hong Kong-ul marcheaza in aceeasi zi cedarea catre China.Xi, care a vorbit aproximativ o ora, a reiterat rolul partidului in China moderna, sustinand ca a fost esential in dezvoltarea tarii si ca incercarile de a-l separa de popor vor esua."Doar socialismul poate salva China si doar socialismul cu caracteristici chineze poate dezvolta China".Presedintele a adaugat: "Nu vom permite nimanui vreodata sa intimideze, persecute sau subjuge China. Oricine incearca sa faca asta isi va sparge capul de Marele Zid din Otel faurit de cei peste 1,4 miliarde de chinezi".China a acuzat in mai multe randuri SUA ca incearca sa ii blocheze cresterea , iar aceste comentarii sunt vazute ca referire la Washington Legat de Hong Kong si Macau, despre care el a spus ca isi mentin "un grad inalt de autonomie", Xi a precizat ca ar trebui sa implementeze "cu exactitate" principiile "O tara, doua sisteme".Partidul Comunist Chinez a fost fondat in 1921 si a venit la putere in urma cu 72 de ani, dupa un indelungat razboi civil.