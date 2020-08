Prima femeie afro-americana care va locui si va munci in spatiu o lunga perioada de timp. Este fost ofiter CIA

Prin participarea la expeditia de sase luni, care va fi lansata in 2021, Jeanette Epps va deveni prima femeie afro-americana ca va locui si va munci in spatiu o lunga perioada de timp."Jeanette Epps este o participanta naturala la misiunea Boeing Starliner-1 a NASA. Ea ii completeaza in totalitate pe ceilalti membri ai primei misiuni cu echipaj a Boeing", a declarat Kathy Lueders, administrator asociat pentru operatiuni si explorari umane la sediul central al NASA, intr-un comunicat.Epps a raspuns la noua ei misiune cu un video pe Twitter , afirmand ca "asteapta cu nerabdare misiunea" alaturi de Williams si Cassada.Originara din Syracuse, New York, Epps a absolvit facutatea de fizica la LeMoyne College, in 1992. In 1994, aceasta a obtinut o diploma de master in stiinte la Universitatea din Maryland, College Park, iar in 2000 a obtinut o diploma de doctorat la aceeasi universitate, in inginerie spatiala.Epps a lucrat timp de sapte ani ca ofiter de informatii in domeniul tehnic la CIA , inainte de a fi selectata in 2009 in clasa de astronauti a NASA, potrivit site-ului institutiei.Noua ei misiune in spatiu survine la doi ani dupa ce ar fi urmat sa devina membra a echipajului Statiei Spatiale Internationale, la bordul navei spatiale rusesti. Ea ar fi urmat sa devina atunci primul astronaut de culoare, barbat sau femeie, participant la o misiune de lunga durata in spatiu. Ea a fost insa scoasa din echipa, fara explicatii din partea NASA.Fratele ei, Henry Epps, a afirmat atunci ca motivul excluderii sorei sale este unul rasist, dar Jeanette Epps a declarat pentru Washington Post, in 2018, ca nu poate comenta remarcile fratelui ei sau motivul schimbarii de ultim moment a componentei echipajului.NASA a raspuns acuzatiilor de rasism afirmand: "Diversitatea si incluziunea fac parte integrala din succesul NASA si avem un efectiv de astronauti diversi care reflecta aceasta abordare".Noua misiune din care va face parte Epps in 2021 va urma dupa misiunea de sase luni pe SSI a astronautului Victor Glover, care va fi lansata in acest an cel mai devreme pe 23 octombrie, el urmand sa devina primul astronaut de culoare care va merge in spatiu pentru o perioada lunga de timp.Desi Epps si Glover vor face istorie ca membri de echipaj aflati intr-o misiune de lunga durata in spatiu, ei nu vor fi primii astronauti afro-americani care vor vizita SSI. NASA a confirmat ca sase americani de culoare au vizitat in trecut statia spatiala, inclusiv Stephanie Wilson, care a vizitat statia de trei ori.