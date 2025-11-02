„Popoare pe cale de dispariție”. Jumătate dintre comunitățile indigene izolate ale lumii ar putea dispărea în următorul deceniu

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 19:44
115 citiri
„Popoare pe cale de dispariție”. Jumătate dintre comunitățile indigene izolate ale lumii ar putea dispărea în următorul deceniu
FOTO Unsplash

Aproape jumătate dintre popoarele indigene care trăiesc complet izolate de restul lumii riscă să dispară în următorii zece ani, avertizează organizația Survival International într-un raport prezentat la Londra. Actorul Richard Gere, prezent la eveniment, a atras atenția asupra indiferența lumii moderne.

„Cât timp îi vom mai privi ca pe simple daune colaterale, în timp ce le jefuim pământurile pentru mașinile și energia noastră?” a spus acesta.

Potrivit raportului, 196 de grupuri au fost identificate în zece țări, majoritatea în pădurea amazoniană. Restul se află în zone izolate din Indonezia și India. Aceste comunități refuză contactul cu lumea exterioară, trăind după reguli ancestrale, însă existența lor este amenințată de exploatări forestiere, miniere, extinderea plantațiilor și turismul necontrolat.

Triburi în pericol

„Aproape jumătate dintre aceste popoare ar putea dispărea complet în următorii zece ani dacă nu se iau măsuri urgente”, avertizează Caroline Pearce, directoarea Survival International. Ea cere guvernelor să instituie zone protejate pentru comunitățile care aleg să trăiască izolat.

Printre cele mai amenințate se află tribul Kakataibo din Amazonul peruan. Membrii acestuia denunță tăierile ilegale de păduri și extinderea plantațiilor de coca, care distrug ecosistemul și teritoriile tradiționale.

Deși legislațiile naționale și tratatele internaționale recunosc dreptul popoarelor indigene de a trăi pe propriul pământ, aplicarea acestor legi este adesea superficială.

În Indonezia, tribul Hongana Manyawa se confruntă cu o altă formă de amenințare: exploatarea nichelului, metal esențial pentru producția de baterii ale mașinilor electrice. Ironia amară, spun activiștii, este că tranziția globală către „energie verde” se face pe seama acestor comunități vulnerabile.

Putin își ține „trofeele de pe front” chiar în biblioteca personală de la Kremlin. O bucată dintr-un tanc german, la loc de cinste
Putin își ține „trofeele de pe front” chiar în biblioteca personală de la Kremlin. O bucată dintr-un tanc german, la loc de cinste
Potrivit presei de stat ruse, președintele Vladimir Putin păstrează în biblioteca sa personală din Kremlin o colecție neobișnuită de „suveniruri” primite de la soldații ruși care...
Turcia începe să renunțe la petrolul rusesc, după sancțiunile impuse de Donald Trump. Țările către care s-au reorientat rafinăriile din țara prietenă cu Rusia
Turcia începe să renunțe la petrolul rusesc, după sancțiunile impuse de Donald Trump. Țările către care s-au reorientat rafinăriile din țara prietenă cu Rusia
Cele mai mari rafinării din Turcia încep să reducă dependența de țițeiul rusesc și să achiziționeze tot mai mult petrol din alte surse, ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele...
#international, #indigeni, #global , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: "Nici nu va imaginati ce mesaje am primit"
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul în care mascații sparg ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini VIDEO
  2. Plimbări cu sania, băi termale și drumeții pe zăpadă: 10 dintre cele mai frumoase vacanțe de iarnă din Europa
  3. Încă un sistem Patriot a ajuns în Ucraina. Zelenski a mulțumit personal țării care l-a trimis. "Ne aduce literalmente mai aproape de sfârșitul războiului"
  4. „Popoare pe cale de dispariție”. Jumătate dintre comunitățile indigene izolate ale lumii ar putea dispărea în următorul deceniu
  5. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de duminică, 2 noiembrie. Reporturile sunt uriașe
  6. Vremea se răcește în toată țara începând de marți. Maximele nu vor mai depăși 17 grade
  7. Colegiul Medicilor Buzău, primul mesaj public după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "Ar trebui să nu se mai emită ipoteze în necunoștință de cauză."
  8. Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
  9. Tragedie pe șine. Un bărbat a fost lovit mortal de un tren, în judeţul Argeş
  10. Încă un străin aflat la muncă în România, atacat pe stradă. "Nu, nu, te rog, nu da!" VIDEO