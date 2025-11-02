„Popoare pe cale de dispariție”. Jumătate dintre comunitățile indigene izolate ale lumii ar putea dispărea în următorul deceniu

Aproape jumătate dintre popoarele indigene care trăiesc complet izolate de restul lumii riscă să dispară în următorii zece ani, avertizează organizația Survival International într-un raport prezentat la Londra. Actorul Richard Gere, prezent la eveniment, a atras atenția asupra indiferența lumii moderne.

„Cât timp îi vom mai privi ca pe simple daune colaterale, în timp ce le jefuim pământurile pentru mașinile și energia noastră?” a spus acesta.

Potrivit raportului, 196 de grupuri au fost identificate în zece țări, majoritatea în pădurea amazoniană. Restul se află în zone izolate din Indonezia și India. Aceste comunități refuză contactul cu lumea exterioară, trăind după reguli ancestrale, însă existența lor este amenințată de exploatări forestiere, miniere, extinderea plantațiilor și turismul necontrolat.

Triburi în pericol

„Aproape jumătate dintre aceste popoare ar putea dispărea complet în următorii zece ani dacă nu se iau măsuri urgente”, avertizează Caroline Pearce, directoarea Survival International. Ea cere guvernelor să instituie zone protejate pentru comunitățile care aleg să trăiască izolat.

Printre cele mai amenințate se află tribul Kakataibo din Amazonul peruan. Membrii acestuia denunță tăierile ilegale de păduri și extinderea plantațiilor de coca, care distrug ecosistemul și teritoriile tradiționale.

Deși legislațiile naționale și tratatele internaționale recunosc dreptul popoarelor indigene de a trăi pe propriul pământ, aplicarea acestor legi este adesea superficială.

În Indonezia, tribul Hongana Manyawa se confruntă cu o altă formă de amenințare: exploatarea nichelului, metal esențial pentru producția de baterii ale mașinilor electrice. Ironia amară, spun activiștii, este că tranziția globală către „energie verde” se face pe seama acestor comunități vulnerabile.

