Luni, 22 Septembrie 2025, ora 15:06
Saga țițeiului azer contaminat în terminalul turc Ceyhan, destinat OMV Petrom și care a dus la declararea oficială a unei crize locale în aprovizionare la începutul lunii august, pare să fi ajuns la un final odată cu arestarea fostului director al companiei de tranzacționare cu petrol SOCAR Trading, Adnan Akhmedzade, care a fost reținut săptămâna trecută la Baku și condamnat la patru luni de închisoare.

El este acuzat de sabotaj împotriva securității economice a țării și delapidare de fonduri la o scară deosebit de mare, după cum informează Moscow Times.

Akhmedzade riscă până la 14 ani de închisoare. Qafqazinfo, o altă sursă citată de Moscow Times, relatează de asemenea că acesta este acuzat de amestecarea țițeiului Azeri Light cu alte tipuri de țiței.

Pentru moment nu au existat însă comentarii oficiale cu privire la arestare.

Primele semne ale crizei au apărut încă din luna iulie, când au fost semnalate primele probleme de calitate ale țițeiului azer transportat prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (operată de compania britanică BP), ceea ce a dus la o scădere a prețului țițeiului ușor azer.

Conducta exportă în principal petrol azer, dar include și petrol din Kazahstan și Turkmenistan.

Compania petrolieră britanică BP a raportat că a primit mai multe loturi de țiței contaminat din Azerbaidjan. În țiței au fost detectate cloruri organice - compuși care provoacă daune echipamentelor de rafinărie. Surse din cadrul Haqqin, compania azeră din Azerbaidjan, au subliniat însă că nivelurile de cloruri erau minore și ar fi putut intra în conductă din Kazahstan.

Contaminarea a perturbat transporturile de țiței de la terminalul Ceyhan din Turcia în această vară, unde țițeiul este livrat printr-o conductă de 575.000 de barili pe zi din Baku.

În ciuda închiderii operațiunilor, transporturile de țiței contaminat au ajuns la compania energetică italiană Eni, Orlen Unipetrol (Cehia), OMV (Austria) și Petrobrazi (România).

Publicația citată mai menționează faptul că Azerbaidjanul se confruntă cu probleme legate de exporturile de țiței la scurt timp după o deteriorare accentuată a relațiilor cu Rusia, care a început după atacul asupra unui avion al companiei aeriene azere Azal deasupra orașului Groznîi și arestarea membrilor diasporei azere din Rusia.

La două zile după ce președintele azer Ilham Aliyev a susținut deschis Ucraina, cerând Kievului „să nu accepte ocupația”, au început problemele cu clorurile, mai susține Moscow Times.

