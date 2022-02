Aparitie surprinzatoare a lui Kim Jong Un, dupa o luna de absenta si speculatii

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reaparut in public, dupa mai bine de o luna de absenta. Mai multe imagini cu acesta, aflat intr-o vizita oficiala, au aparut in presa.

Kim Jong a vizitat marti un nou complex rezidential construit pentru oamenii de stiinta, unde a oferit "indicatii pe teren", informeaza agentia nord coreeana KCNA, citata de BBC.

In fotografiile de la eveniment, Kim Jong Un apare cu un baston in mana stanga, cu care se ajuta la mers. Imaginea este interpretata de unele voci ca fiind o dovada ca liderul de 32 de ani sufera de guta sau are probleme la sold. Altii pun sub semnul intrebarii capacitatea acestuia de a mai ramane in fruntea statului.

Pozele arata insa clar ca, in prezent, Kim Jong Un este la putere. Iar langa el este generalul Hwang Pyong-so, despre care s-a speculat recent ca ar fi preluat controlul statului. In fotografie se vede insa ca generalul il asculta cu mare atentie.

Presa oficiala din Coreea de Nord a pus absenta presedintelui pe seama unei "indispozitii" personale. Duminica, ambasadorul nord-coreean la Londra spunea ca liderul nord coreean este sanatos.

Semne de intrebare cu privire la starea de sanatate a lui Kim Jong au aparut mai cu seama dupa ce acesta a lipsit de la doua evenimente publice foarte importatne pentru coreeni, aniversarea Partidului Munictorilor din 10 octombrie, respectiv ziua nationala a statului, din 9 septembrie.

Pe langa zvonurile ca ar putea fi bolnav, in ultima luna a aparut si o alta ipoteza, anume ca el ar putea fi arestat la domiciliu.

In 26 septembrie, presa oficiala din Coreea de Nord a confirmat ca liderul tarii este bolnav, dar preciza ca acesta "continua sa lumineze calea".