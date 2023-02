Armata chineza e mobilizata la granita cu Coreea de Nord si e in alerta

Situatia din Peninsula Coreeana este tot mai tensionata, presa din Japonia relatand ca trupe ale Chinei sunt stationate de-a lungul granitei cu Coreea de Nord si se afla in alerta ridicata.

Informatia a fost difuzata de cotidianul Yomiuri Shimbun, citat de Sputnik News.

Sursa citata scrie ca Armata de Eliberare a Poporului, asa cum este cunoscuta armata chineza, are trei etape de alerta, iar aceasta este cea intermediara, activata de Beijing atunci cand este detectata o "amenintare militara directa".

Soldatii sunt pregatiti pentru lupta si li se interzice sa-si ia liber.

Ordinul pentru soldati a venit la jumatatea lunii aprilie, cand China a deplasat 150.000 de soldati pentru a pazi granita sau, sustine Sputnik News, pentru a invada Coreea, daca este nevoie.

Insa Sim Tack, expert in chestiunea Coreei de Nord, din cadrul Stratfor, a numit miscarile Chinei o incercare de a minimiza implicarea americana in peninsula.

Potrivit acestuia, scopul final al Chinei ar urma sa fie "sa se asigure ca inca exista Coreea de Nord si ca serveste intereselor chineze, in timp ce inceteaza sa mai fie o tinta masiva pentru Statele Unite".

Global Times, institutie de presa a statului chinez, noteaza ca Beijingul ar considera inutil un raspuns militar dupa un eventual atac al americanilor impotriva facilitatilor nucleare nord-coreene. Insa, o eventuala invazie americana sau sud-coreeana in tara vecina Chinei ar fi o cu totul alta poveste si ar genera o actiune militara a Chinei.

De altfel, chinezii le-au cerut americanilor sa-si scoata sistemul antiracheta din Coreea de Sud, exprimand temeri ca radarul sistemului poate submina securitatea teritoriala a Chinei.

Beijingul a incercat sa fie intermediar, propunand intelegeri pentru a detensiona situatia, insa pana acum Coreea de Nord si Statele Unite le-au respins. Principalul scop al Chinei este sa evite un conflict la scara larga in Peninsula Coreeana, ingrijorarile in legaturile cu consecintele unui razboi fiind in ce priveste costurile umane, dar si materiale, dupa o infrangere a Coreei de Nord.

Astfel, ar putea urma un mare flux de refugiati si o Coree reunificata, aliata cu Statele Unite, cu trupe americane langa granita Chinei cu Coreea de Nord.

