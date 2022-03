Ce s-a intamplat cu sotia dictatorului din Coreea de Nord?

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un, care a ordonat recent executarea unchiului si mentorului sau, Jang Song Thaek, nu a mai aparut in compania sotiei sale de cateva saptamani.

Absenta lui Ri Sol-Ju din fotografiile oficiale a dus la speculatia ca Prima Doamna a cazut in dizgratia dictatorului, care ordona pedeapsa cu moartea oricui prezinta cel mai mic semn de lipsa de loialitate, relateaza Daily Mail.

Kim a fost fotografiat glumind cu generalii sai, dupa ce a facut turul unui buncar secret. Aceasta a fost doar o etapa dintr-o serie de "vizite de orientare" in tara, care au inclus printre altele un centru de design militar si o statiune de schi.

Analistii sustin ca vizita lui Kim a fost facuta pentru a demonstra puterea si forta sa la conducerea tarii, in urma socantei executari a unchiului sau. In acelasi timp, observatorii internationali au remarcat ca sotia dictatorului nu a luat parte la ultimele sale "bai de multime".

In capitala Phenian, mii de soldati, echipati cu uniforme de culoare verde inchis si caciuli de iarna, au jurat sa-l protejeze pe conducator cu pretul vietii lor, in timp ce acesta asista la un serviciu memorial in Palatul Soarelui Kumsusan, unde se afla trupurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sau.

Imaginile publicate de agentia oficiala de stiri nord-coreeana surprind multimile stand in genunchi si in tacere in fata a doua statui gigant de bronz, care il reprezinta pe Kim Il-Sung, fondatorul tarii si fiul sau Kim Jong-Il.

Coreea de Nord a uimit lumea saptamana trecuta, anuntand executarea lui Jang Song-Thaek, unchiul si mentorul tanarului Kim. Executia sa pentru coruptie si complot pentru rasturnarea statului, la doar cateva zile dupa ce a fost izgonit din toate functiile politice si militare, marcheaza cea mai mare schimbare politica a lui Kim Jong-Un.

Kim este dinastia care a condus tara mai bine de sase decenii cu un pumn de fier si un omniprezent cult al personalitatii, izoland si infometand Coreea de Nord.

