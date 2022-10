Ce urmeaza pentru Coreea de Nord dupa moartea lui Kim Jong Il?

O lume intreaga urmareste cu neliniste evenimentele din Coreea de Nord, unde moartea subita a lui Kim Jong Il a dat nastere la temeri profunde privind stabilitatea regiunii si securitatea arsenalului nuclear nord-coreean.

Televiziunea de stat transmite, de doua zile, imagini cu nord-coreeni plangand isteric la moartea liderului lor. Greu de spus daca durerea lor este sincera, insa ce este limpede e faptul ca ii asteapta cateva luni, poate chiar ani, de necunoscut, scrie The Guardian.

Expertul in Coreea, Leonid Petrov, de la Universitatea Sydney, nu se asteapta la manifestari la fel de dramatice ca la moartea lui Kim Ir Sen, in 1994, intrucat "este in crestere cinismul fata de sfera politica". Petrov prezice ca va exista o lunga si "extrem de convenabila" perioada de doliu.

Moartea lui Kim a survenit cu cateva zile inainte de inceperea anului 2012, care ar fi trebuit sa fie "un an de glorie". "Acum nu mai trebuie sa-si onoreze promisiunea ca tara va deveni un stat puternic si prosper... Populatiei i se va cere sa lucreze din greu, ore multe, si vor exista doar cateva aniversari ale centenarului lui Kim Ir Sen", crede expertul.

Pe plan intern, un control si mai dur si, eventual, lupta pentru putere

Tara se inchide si mai mult, pe termen nedefinit. Delegatiile straine nu sunt acceptate la inmormantarea lui Kim Jong Il, iar comunicatiile si calatoriile vor fi sever limitate, pe masura ce autoritatile incearca sa stabilizeze situatia interna. Cum nu exista societate civila si comunicatiile sunt urmarite, nu exista sansa unei miscari populare.

Ads

Inmormantarea lui Kim la Palatul Memorial Kumsusan din Phenian, pe 28 decembrie, va fi marcata de salve de tun, sirene si trei minute de tacere. Tranzitia puterii a inceput deja. Kim Jong Il si-a desemnat succesorul, in persoana unuia dintre fiii sai, Kim Jong Un, "marele succesor al cauzei revolutionare...proeminentul lider de partid, al armatei si poporului din Coreea de Nord, care apara revolutia coreeana. Este inca o alta persoana mareata, produsa de Coreea, identica cu Kim Jong Il".

Va fi nevoie insa de ceva mai mult decat cateva fraze intesate de adjective pentru a legitimiza noul lider.

In primul rand, desi Kim Jong Il a fost educat 14 ani de tatal sau pentru a prelua puterea, Kim Jong Un a beneficiat de doar trei ani de inserare in problemele statului. In pofida faptului ca a fost coplesit cu decoratii, titluri si functii, ca accesiunea sa a fost accelerata, este posibil sa existe persoane in elita conducatoare de la Phenian care sa ii conteste autoritatea.

"Cel putin pe termen scurt, probabil ca se vor strange in jurul noii generatii conducatoare si vor vedea daca fiul sau este capabil sa-si consolideze puterea", este de parere Daniel Pinkston de la International Crisis Group.

Ads

Expertii cred ca autoritatea lui Kim Jong Un va depinde foarte mult de actiunile elitei politice si armatei. Lipsindu-i experienta politica, va fi, cel mai probabil, liderul oficial al unui regim condus de membrii influenti din armata si partidul de guvernare.

Desi sunt unii care l-ar putea contesta (cumnatul sau, Jang Song Taek, care ar trebui sa-l ghideze in evolutia politica, este mentionat deseori in acest sens), isi dau seama totusi ca este periculos sa dezlantuie o instabilitate ce ar putea conduce la prabusirea statului si eventuala reunificare a Coreei, ceea ce ar insemna o condamnare la moarte pentru ei.

Kim Jong Un va incerca sa-si arate muschii

Specialistii sunt insa de parere ca tanarul Kim Jong Un va intreprinde totusi actiuni care sa-i legitimizeze puterea. In afara de arborele genealogic, nimic nu-l recomanda pe Kim Jong Un pentru conducerea tarii, asa ca ar putea fi tentat sa provoace un incident international. Probabil asa se explica si racheta cu raza scurta de actiune trasa inspre Sud la cateva ore dupa anuntul mortii lui Kim jong Il.

Ads

Deocamdata nu au fost observate evolutii de natura sa alarmeze Occidentul, insa specialistii nu exclud si manifestari mai violente, precum atacul impotriva Sudului din 2010, cand a fost bombardata insula Yeonpyeong si a fost scufundata nava Cheonan, cu 46 de sud-coreeni la bord. Sunt posibile si ciocniri intre granicerii Sudului si Nordului, ambele armate fiind puse in alerta.

In ceea ce priveste cea mai mare temere a Occidentului, cele 3-8 focoase nucleare aflate in posesia Phenianului, s-ar putea dovedi o chestiune inca si mai delicata. In acest moment, nimeni nu stie cine are degetul, metaforic vorbind, pe butonul nuclear nord-coreean.

In 2008, cand Kim Jong Il era bolnav, un comitet secret al armatei si partidului a preluat controlul operational al programului nuclear si nu este limpede daca este inca in control.

Ads