Coreea de Nord ameninta Washingtonul cu "cea mai mare suferinta din istorie"

Coreea de Nord a avertizat luni Statele Unite ca le vor provoca "cea mai mare dintre suferinte si dureri" in cazul in care americanii insista ca ONU sa inaspreasca sanctiunile care-i sunt impuse in urma celui de-al saselea test nuclear.

Ministerul nord-coreean de Externe avertizeaza, intr-un comunicat publicat de agentia de presa oficiala KCNA, ca daca "Washingtonul introduce aceasta rezolutie ilegala cu privire la o insasprire a sanctiunilor, Coreea de Nord va face astfel incat sa fie absolut sigura ca Statele Unite vor plati pretul".

"Masurile care vor fi luate vor cauza Statelor Unite cea mai mare dintre suferinte si dureri din istoria lor", ameninta ministerul.

"Lumea va fi martora modului in care Coreea de Nord ii domesticeste pe gangsterii americani lansand o serie de actiuni care vor fi mai dure decat isi vor putea imagina ei vreodata", adauga el.

Consiliul de Securitate al ONU este chemat de Washington sa se pronunte luni asupra unor noi sanctiuni dure impotriva Phenianului, acuzat ca ameninta pacea prin programele sale inarmare nucleara si conventionala.

Ads