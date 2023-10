Coreea de Nord confirma lansarea de pe mare a unui nou tip de racheta cu potential nuclear

Coreea de Nord a confirmat testarea unui nou tip de racheta balistica, lansata de pe mare si capabila sa transporte o arma nucleara, escaladand semnificativ tensiunile din regiune, comparativ cu testele cu rachete cu raza scurta de actiune efectuate incepand din luna mai.

Racheta, capabila sa transporte o arma nucleara, este al 11-lea test efectuat de Coreea de Nord in acest an, relateaza BBC.

Aceasta racheta, trasa de pe o platforma marina, poate sa fie lansata de pe un submarin, fapt important pentru ca inseamna ca statul nord-coreean ar putea lansa rachete din afara teritoriului sau.

Potrivit oficialilor sud-coreeni, racheta a zburat aproximativ 450 de kilometri si a atins o altitudine de 910 de kilometri, inainte de a ajunge in mare. Astfel, racheta a zburat la o altitudine de doua ori mai mare fata de cea a Statiei Spatiale Internationale. Rachete testate anterior de Coreea de Nord au zburat chiar mai sus.

Racheta a cazut in Marea Japoniei, numita si Marea de Est. Japonia a anuntat ca racheta a cazut in zona sa economica exclusiva, o banda de 200 de kilometri care inconjoara teritoriul Japoniei.

Testul a avut loc la cateva ore dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca discutiile pe tema nucleara cu Statele Unite vor fi reluate.

Ce se stie despre aceasta racheta?

Racheta a fost lasata miercuri de pe mare, la scurt timp dupa ora 07:00 (marti, ora 22:00 GMT), la circa 17 kilometri la nord-est de orasul de pe coasta Wonsan.

Agentia de presa nord-coreeana KCNA a anuntat, joi, ca racheta a fost de tipul Pukguksong-3, testata la un unghi inalt, si a avut rolul de a "combate o amenintare externa si sa intareasca capacitatea de aparare".

Agentia a adaugat ca "nu a avut loc un impact negativ asupra securitatii tarilor vecine".

Spre deosebire de testele anterioare, nu au existat imagini ale liderului Kim Jong-un la locul de lansare.

In cele 10 teste anterioare efectuate in acest an, au fost lansate proiectile cu raza scurta de actiune.

De ce este importanta capacitatea de lansare de pe submarin

Daca racheta a fost lansata pe o traiectorie standard, in loc de una verticala, ar fi putut calatori aproximativ 1.900 de kilometri. Acest lucru ar fi putut sa plasese Coreea de Sud si Japonia in raza de actiune.

Lansarea de pe un submarin poate face ca rachetele sa fie mai greu de detectat si sa le permita sa se apropie de alte tinte.

Se crede ca submarinele actuale ale Coreei de Nord, de clasa Romeo, construite in anii 1990, ar avea o raza de actiune de circa 7.000 de kilometri, potrivit Reuters. Acest lucru ar face posibila o cursa pana in apropierea Hawaii.

Submarinele nord-coreene sunt propulsate insa de motoare pe motorina, ceea ce le face galagioase si usor de identificat.

Un moment grav pentru securitatea regionala

Lansarea de catre Coreea de Nord a unei rachete Pukguksong-3 de pe un submarin este un moment grav pentru securitatea din regiunea Asiei de nord-Est si o reamintire a faptului ca in ultimii doi ani nu au avut loc discutii diplomatice, considera Ankit Panda, analist specializat in Coreea de Nord.

Aceasta racheta a fost proiectata pentru un submarin, dar nu a fost lansata de pe unul. Inginerii nord-coreeni ar fi putut sa considere prea riscant sa foloseasca singurul submarin operational capabil si lanseze rachete balistice in acest test. Dar racheta pare sa isi fi incheiat cu succes zborul.

Pukguksong-3, daca ar fi zburat la un unghi mai normal, ar fi putut ajunge la principalele patru insule ale Japoniei si in toata Coreea de Sud, din centrul Marii Japoniei.

Mai grav este ca reprezinta cel mai mare sistem cu carburant solid folosit de Coreea de Nord. Rachetele cu carburant solid au avantaje mari comparativ cu rachetele cu carburant lichid. Astfel, rachetele cu carburant solid ofera o flexibilitate mai mare si, spre deosebire de cele cu carburant lichid, nu necesita alimentare si o pregatire semnificative inainte de lansare.

Acest test scoate in evidenta de ce Statele Unite trebuie sa faca eforturi semnificative pentru a ingheta progresele calitative ale Coreei de Nord in domeniul tehnologiilor destinate rachetelor.

Ankit Panda este membru senior adjunct al Federation of American Scientists si autor al cartii Kim Jong Un and the Bomb, care urmeaza sa fie publicata.

Cum va afecta acest test discutiile cu Statele Unite

Inainte de acest test cu racheta, Coreea de Nord si Statele Unite confirmasera ca "saptamana viitoare" vor avea loc discutii prelimirare referitoare la domeniul nuclear. Nu este clar daca acestea vor avea loc.

Departamentul de Stat al SUA a reactionat la acest test cerand Phenianului "sa se abtina de la provocari si sa ramana angajate in negocieri substantiale si sustinute" pentru denuclearizare.

Negocierile dintre Statele Unite si Coreea de Nord s-au blocat dupa ce un summit dintre presedintele Trump si presedintele Kim, care a avut loc in februarie, la Hanoi, s-a incheiat fara un acord.

Expertii afirma ca proximitatea dintre momentul testului si cel al anuntului referitor la discutii a fost deliberata.

"Coreea de Nord vrea sa isi arate clar pozitia in negocieri inainte ca acestea sa inceapa", a declarat pentru AFP Harry Kazianis, de la Center for the National Interest din Washington DC.

Phenianul pare hotarat sa determine Washingtonul sa renunte la solicitarile anterioare, pentru o denuclearizare completa in schimbul unor promisiuni de relaxare a sanctiunilor, a spus Kazianis.

Coreea de Nord nu are dreptul sa foloseasca rachete balistice, potrivit rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU, si este supusa sanctiunilor SUA si ONU din cauza programului sau nuclear.

