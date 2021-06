Coreea de Nord, pandita de o foamete cumplita: un kilogram de banane a ajuns la 45 de dolari. Motivul pentru care "fratele" chinez a redus drastic exportul de alimente

"Situatia alimentara a oamenilor devine tensionata", a spus presedintele nord-coreean, potrivit bbc.com In acelasi timp, o sticla de sampon a ajuns sa coste 200 de dolari, informeaza nknews.org Coreea de Nord si-a inchis granitele pentru a limita raspandirea Covid-19.Dictatorul Kim Jong Un face presiuni asupra reposabililor nord-coreeni sa stimuleze productia agricola, in timp ce tara se confrunta cu inchiderea granitelor din cauza pandemiei, cu sanctiunile economice si cu o serie fenomene meteo, precum taifunuri si inundatii, informeaza Financial Times.Kim Jong Un a declarat ca "situatia alimentara a poporului devine acum tensionata", dand vina pe pagubele provocate de un taifun de anul trecut si pe scaderea productiei de cereale. El a avertizat, de asemenea, asupra "prelungirii situatiei de urgenta".Comentariile, facute in timp ce dictatorul in varsta de 37 de ani prezida comitetul central al Partidului Muncitorilor, sunt cel mai recent indiciu al tensiunilor din economia nord-coreeana.De la izbucnirea pandemiei provocate de COVID-19, Coreea de Nord s-a izolat de lumea exterioara.Livrarile de alimente, ingrasaminte si combustibil din China, principalul partener comercial al tarii, au continuat intr-un ritm redus, dar majoritatea activitatilor comerciale transfrontaliere au scazut brusc sau s-au oprit complet. Motivul principal il constituie faptul ca granitele Coreeii de Nord sunt inchise pentru a stopa raspandirea coronavirusului.