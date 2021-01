Coreea de Nord dezvolta noi arme atomice tactice si un submarin nuclear. Kim Jong-un: "SUA sunt cel mai mare dusman"

In ce stadii sunt proiectele

Submarinul, in stadiul final de examinare

Intr-un comentariu publicat de agentia oficiala de presa KCNA, Kim Jong-un explica de ce este nevoie sa dezvolte armamentul tarii: ca sa descurajeze Statele Unite. Liderul nord-coreean afirma ca SUA sunt "cel mai mare dusman" al Coreei de Nord, o declaratie considerata de analisti drept o provocare la adresa primei puteri mondiale, inainte ca Joe Biden sa-si inceapa mandatul de presedinte, relateaza Digi 24. Totodata, Kim arata astfel ca strategia lui Donald Trump - de convingere si negociere, inclusiv prin organizarea a trei summituri personale cu liderul nord-coreean, o actiune diplomatica fara precedent - a dat gres si nu a oprit Phenianul din cursa pentru a se dota cu arsenal nuclear modern, comenteaza CNN."Indiferent cine este la putere in Statele Unite, adevarata natura si adevaratul spirit al politicii antagoniste fata Coreea de Nord nu se va schimba niciodata. Dezvoltarea de arme nucleare trebuie continuata fara intrerupere", propovaduieste dictatorul nord-coreean.Confrom sursei citate, proiectele nord-coreene, spune Kim, sunt in diverse stadii de dezvoltare. Aproape de finalizare este tehnologia de ghidare a focoaselor multiple, iar studiile asupra zborului hipersonic care va fi imprimat noilor rachete balistice sunt "complete". Coreea de Nord se pregateste de testarea si productia acestor arme, a anuntat Kim.De asemenea, au fost finalizate imbunatatirile aduse armelor nucleare tactice, a mai spus liderul de la Phenian. Armele nucleare tactice au o raza scurta de actiune si sunt mai putin distructive decat armamentul nuclear strategic.In ceea ce priveste submarinul cu propulsie nucleara, cercetarile sunt terminate si proiectul este "in stadiul final de examinare", sustine Kim.In iulie 2019, agentia oficiala KCNA dadea publicitatii fotografii cu liderul nord-coreean care inspecta santierul unui submarin, dar analistii au dedus ca s-ar putea sa fie vorba despre un model mai vechi de submarin, imbunatatit pentru a-l dota cu rachete. Tot analistii cred acum ca este putin probabil ca Phenianul sa poata desfasura foarte curand un submarin cu propulsie nucleara. Chiar daca a facut teste cu rachete balistice lansate de pe submarine si se lauda cu o flota de circa 70 de astfel de submersibile, expertii considera ca cel mai probabil, majoritatea sunt vechi, zgomotoase si incapabile sa lanseze armament nuclear.Anunturile lui Kim au fost facute in fata liderilor politici ai tarii, care s-au adunat la Phenian pentru cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Muncitorilor, o reuniune la nivel inalt in care se stabileste agenda pentru viitor a tarii. Aceste reuniuni se tineau la cinci ani o data, dar tatal lui Kim, Kim Jong-il, nu le-a mai tinut dupa 1980. Kim Jong-un a reluat insa congresele in 2016.