Nord-coreenii ar avea "inima franta" pentru ca liderul suprem a slabit mai multe kilograme

Comentariul public rar despre sanatatea lui Kim a avut loc dupa ce analistii straini au observat, la inceputul lunii iunie, ca liderul autocrat, care ar avea 37 de ani, ar parea ca a pierdut mult in greutate."Vazand ca secretarul general respectat (Kim Jong Un) arata emaciat frange atat de mult inima poporului", a spus barbatul, intr-un interviu difuzat vineri de radiodifuzorul de stat KRT."Toata lumea spune ca le-au curs lacrimile", a afirmat el.In video, pe care Reuters nu l-a putut verifica independent, locuitorii din Pyongyang au fost vazuti urmarind un ecran mare pe strada, care arata un concert la care au participat Kim si oficiali ai partidului, dupa o sedinta plenara a Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK).Filmul nu a oferit niciun detaliu cu privire la ceea ce a dus la scaderea in greutate.Cand Kim a reaparut in mass-media de stat in iunie, dupa ce nu fusese vazut in public timp de aproape o luna, analistii de la NK News, un site din Seul care monitorizeaza Coreea de Nord , au remarcat ca ceasul sau era fixat mai strans decat inainte, in jurul unei incheieturi care parea mai subtire.Avand in vedere controlul strict al lui Kim asupra puterii din Coreea de Nord - si incertitudinea cu privire la orice planuri pentru un succesor al acestuia - mass-media internationala, agentiile de spionaj si specialistii ii urmaresc indeaproape sanatatea.La inceputul anului trecut, speculatiile despre sanatatea lui Kim au explodat dupa ce acesta a ratat sarbatorile legate de aniversarea nasterii fondatorului statului, Kim Il Sung, pe 15 aprilie, pentru a reaparea in public la inceputul lunii mai.In 2014, mass-media de stat a scris ca Kim sufera de "disconfort", dupa o perioada indelungata in care acesta nu a mai aparut in public.