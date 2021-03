Coreea de Nord rupe relatiile dipomatice cu Malaezia. "Crima de neiertat" comisa de malaezieni

La 17 martie, autoritatile malaeziene "au comis o crima de neiertat, livrand cu forta a unui cetatean nevinovat (nord-coreean) catre Statele Unite", potrivit KCNA.In consecinta, ministerul nord-coreean "anunta prin prezenta intreruperea totala a relatiile sale diplomatice cu Malaezia" din cauza acestui "act ostil" comis impotriva Phenianului "cu servilitate in fata presiunilor americane".Mun Chol Myong, cetateanul nord-coreean vizat de extradare, era "angajat in activitati legitime de comert exterior la Singapore ", potrivit agentiei. "A pretinde ca este implicat in spalare ilegala de bani" este o "inventie", a adaugat sursa.La 3 martie, acest nord-coreean si-a vazut ultimul recurs respins de cea mai inalta instanta din Malaezia impotriva extradarii in Statele Unite, unde se va confrunta cu acuzatii de spalare de bani. Mun Chol Myong , care traia in aceasta tara din sud-estul Asiei de zece ani impreuna cu familia sa, a fost arestat in 2019 in urma unei cereri de extradare din partea Washingtonului.In fata instantei, el a respins acuzatiile FBI (politia federala americana) potrivit carora conducea un grup infractional responsabil de exporturile in Coreea de Nord , incalcand sanctiunile internationale, care, de asemenea, ar fi spalat fonduri prin intermediul unor firme ecran.El este acuzat de patru capete de acuzare pentru spalare de bani si doua pentru conspiratie cu scopul de a spala bani in cadrul activitatii sale la Singapore, potrivit avocatilor sai.Autoritatile nu au precizat ce bunuri a putut exporta ilegal in Coreea de Nord. Alte cazuri din trecut au relevat exporturi de alcool, ceasuri si alte produse de lux.Natiunile Unite, SUA si alte tari au impus sanctiuni care interzic exportul anumitor produse in Coreea de Nord, ca raspuns la continuarea programelor sale nucleare si balistice.