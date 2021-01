FOTO Coreea de Nord a prezentat un nou model de racheta balistica la parada militara de la Phenian. Kim Jong Un a descris Statele Unite ca "principalul dusman" al tarii

Defilarea a fost prilejuita de incheierea congresului Partidului Muncitorilor, la putere, in cursul caruia liderul Kim Jong Un a descris Statele Unite ca "principalul dusman" al tarii."Unitatile maiestuoase de elita si randurile invincibile de bronz ale Republicii care vor traversa cu mandrie Piata Kim Il Sung reprezinta puterea noastra absoluta", a declarat ministrul apararii, Kim Jong Gwan, inainte de parada, potrivit agentiei oficiale nord-coreene KCNA."Cea mai puternica arma din lume, rachetele balistice lansate de pe un submarin, au intrat in piata una dupa alta, demonstrand puterea fortelor armate revolutionare", a transmis ulterior KCNA.Fotografiile arata cel putin patru rachete dotate cu focoase negre si albe defiland in mijlocul multimii care agita drapele.Ankit Panda, un expert al organizatiei neguvernamentale Carnegie Endowment cu sediul la Washington , a declarat ca acest model de racheta nu a mai fost vazut inainte.Defilarea a mai inclus trupe de infanterie, artilerie, tancuri si avioane militare care au format in zbor cifra 8 pentru a marca al 8-lea congres, a adaugat sursa.Parada, in prezenta liderului comunist Kim Jong Un, a prezentat rachete cu "o puternica capacitate de lovire pentru a nimici complet dusmanii preventiv in afara teritoriului", a continuat KCNA.Acest tip de expresie lasa de inteles ca armele au o raza de actiune care se intinde dincolo de Peninsula Coreeana si ar putea ajunge cel putin in Japonia Cu toate acestea, descrierea KCNA nu mentioneaza nicio racheta balistica intercontinentala (ICBM), sugerand ca defilarea a fost de o amploare mai mica decat cea din octombrie.