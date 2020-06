Coreea de Nord reclama "o deteriorare foarte rapida" a relatiilor cu SUA: "Speranta s-a transformat in disperare"

Ziare.

In Coreea de Nord se instaleaza "disperarea" in fata absentei progreselor in negocierile cu Statele Unite, la doi ani dupa un summit istoric intre Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, a apreciat vineri ministrul nord-coreean de externe, Ri Son Gwon, relateaza AFP."Speranta de a ameliora relatiile dintre cele doua tari, foarte ridicata sub privirile intregii lumi in urma cu doi ani, s-a transformat acum in disperare, caracterizata de o deteriorare foarte rapida", a afirmat Ri Son Gwon, potrivit unui comunicat dat publicitatii de agentia oficiala de presa KCNA.Pentru seful diplomatiei de la Phenian, desi popoarele din cele doua tari doresc pace, Washingtonul "vrea absolut sa inrautateasca situatia"."In consecinta, peninsula coreeana a ajuns in prezent punctul fierbinte cel mai periculos din lume" si este "bantuita permanent de spectrul razboiului nuclear", a scris Ri Son Gwon.Cu toate acestea, dorinta nord-coreenilor de a pune capat perioadei de relatii "ostile" intre Phenian si Washington si "de a deschide o noua era de cooperare, pace si prosperitate" este "mai profunda ca niciodata", a declarat ministrul."Situatia din peninsula coreeana se agraveaza insa in fiecare zi" din cauza evolutiei relatiilor americano-nord-coreene in cursul ultimilor doi ani, a subliniat el."O slaba speranta de optimism pentru pace si prosperitate in peninsula coreeana" aparuse, dar a facut repede loc unui "cosmar sumbru", a insistat ministrul de externe.Ri Son Gwon a reamintit ca Phenianul a decis recent sa isi consolideze capacitatea de descurajare nucleara, in opinia sa, "pentru a face fata amenintarilor americane la fel de puternice de razboi nuclear".Ministrul a enumerat masurile "istorice" luate de Phenian pentru ameliorarea relatiilor cu Statele Unite, printre care un moratoriu asupra testelor nucleare, dezmembrarea importantei baze de teste Punggye-ri si repatrierea resturilor militarilor americani ucisi in Razboiul din Coreea (1950-1953).La 1 ianuarie, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a anuntat incetarea moratoriului asupra testelor nucleare.Ministrul de externe a acuzat SUA ca doresc, in timp ce pretind ca amelioreaza relatiile bilaterale, sa obtina "o schimbare de regim" la Phenian si i-a reprosat lui Donald Trump ca nu a propus nimic substantial Coreii de Nord."Nimic nu este mai ipocrit decat o promisiune goala", a spus Ri Son Gwon.