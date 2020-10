VIDEO Coreea de Nord sfideaza pandemia si organizeaza o parada militara pentru a marca 75 de ani de la infiintarea Partidului Muncitorilor

Aniversarea, marcata printr-o serie de concerte si festivaluri, a fost indeaproape urmarita in regiune deoarece a fost vazuta ca un eveniment la care liderul Kim Jong Un ar fi putut transmite mesaje populatiei.Analistii au spus ca Nordul ar putea dezvalui noi arme strategice, insa presa de stat nu a difuzat vreo imagine de la parada.Oficiali sud-coreeni au transmis ca au remarcat semne ca o parada cu echipament si personal militar de anvergura a avut loc in capitala Phenian, dar nu au oferit detalii. Coreea de Sud si serviciile americane monitorizeaza indeaproape evenimentele", a fost transmis intr-un comunicat.A fost prima data cand parada a avut loc la primele ore ale diminetii si este crezut ca liderul nord-coreean a participat la aceasta.Ultima data cand televiziunea publica nord-coreeana a transmis in direct parada militara a fost in 2017.