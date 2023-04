Coreea de Sud s-a razgandit: Nu e iminent un test nuclear

Ministerul Apararii din Coreea de Sud a negat, luni, ca ar fi iminent un test nuclear al regimului nord-coreean, desi duminica un reprezentant al Seulului arata ca Phenianul pregateste actiuni provocatoare, un test cu racheta sau chiar nuclear.

Luni, sud-coreenii au aratat ca miscarile din jurul site-ului nuclear al Nordului sunt de rutina, declaratie ce contrazice afirmatiile alarmante anterioare, scrie Reuters.

"Am aflat ca nu au avut loc miscari neobisnuite ce ar indica faptul ca Nordul doreste sa efectueze un test nuclear", a clarificat un purtator de cuvant al ministerului Apararii.

Ministrul Unificarii din Coreea de Sud aratase anterior ca toate actiunile Nordului indica un test. "Nu pot decat sa spun ca exista astfel de semnale", a spus Ryoo Kihi-jae, in fata unui comitet parlamentar.

Coreea de Nord nu se potoleste: plimba si ascunde rachete

Presa sud-coreeana a relatat, la randul sau, ca miscarile oamenilor si masinilor observate la Punggye-ri sunt similare celro observate inainte de testul nuclear din februarie.

Declaratiile belicoase ale Nordului au iritat si singurul sau sustinator diplomatic si financiar, China, care a aratat ca nu va tolera "problemele" la granita sa.

Ads

Un purtator de cuvant al ministerului chinez de Externe a declarat, luni, ca Beijingul doreste sa vada o pace fara arme nucleare in Peninsula Coreeana, si este responsabilitatea tuturor partilor sa o obtina.

Coreea de Nord a recomandat evacuarea ambasadei Romaniei. MAE, in permanent contact cu NATO si UE

La randul sau, secretarul general ONU, fost ministru de Externe al Coreei de Nord, Ban Ki moon, a declarat ca un nou test nuclear ar fi o provocare si o incalcare a rezolutiei 2094 a Consiliului de Securitate ONU.

La randul sau, presedintele Rus, Vladimir Putin, a pareciat ca un conflict militar in Coreea de Nord ar fi mai rau decat accidentul nuclear de la Cernobil.

Ads

Coreea de Nord a emis, in ultimele saptamani, mai multe amenintari belicoase, ajungand chiar sa avertizeze SUA si Sudul cu lovituri nucleare. In plus, a incarcat doua rachete Musudan, cu raza medie de actiune, pe lansatoare mobile, si le-a ascuns in subteran, pe coasta sa de est, alimentand speculatiile privind o lansare iminenta.

Vineri, Coreea de Nord a recomandat ambasadelor statelor reprezentate la Phenian sa isi evacueze personalul de la Phenian, intrucat nu le poate garanta securitatea dupa 10 aprilie, daca izbucneste un conflict. Majoritatea ambasadelor, inclusiv a Romaniei, au anuntat ca analizeaza recomandarea, insa nu au de gand deocamdata sa inceapa procedurile de evacuare.

Tensiunile sunt in crestere in Peninsula Coreeana, inca de cand Nordul a lansat, in decembrie, o racheta cu raza lunga de actiune, apoi a efectuat un test nuclear, al treilea, in februarie. Dupa ce ONU a impus sanctiuni regimului de la Phenian, Nordul a amenintat cu atacuri nucleare si de rachete impotriva SUA si Sudului.