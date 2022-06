Cum ar fi sa traiesti in Coreea de Nord

Coreea de Nord este cunoscuta in lume ca fiind "punctul cel mai intunecat de pe pamant" si din punct de vedere al regimului ultra-dictatorial, dar si din cauza faptului ca noaptea, prin satelit, in Coreea de Nord nu apare decat un singur punct luminos - capitala.

La o prima vedere, oricine ajunge la Phenian - capitala tarii - are impresia ca toti nord-coreenii sunt fericiti, magazinele sunt pline de fruste si legume proaspete, iar tot ce scrie presa occidentala este o minciuna.

Dupa catva timp insa, iese la iveala adevarul: oamenii fericiti si bine imbracati de pe strada sunt, de fapt, angajati ai Guvernului, iar in acele magazine pline de bunatati nu intra oricine, exista legitimatii date de partid, scrie Village of Joy.

- In Coreea de Nord nu se sarbatoreste Craciunul. In schimb, multi nord-coreeni sarbatoresc ziua de nastere a mamei actualului conducator, Kim Jong-suk, care a venit pe lume la 24 decembrie. Nici Valentine's Day nu e pe placul nord-coreenilor, dar la 16 februarie sarbatoresc "Ziua Generalilor".

- In caz de incendiu, primul lucru pe care trebuie sa-l salvezi din casa este tabloul mult iubitului conducator - Kim Jong Il. Exista adevarate buncare in care sunt depozitate tablourile in caz de razboi.

- Nu ai voie sa stingi niciodata radioul de acasa, doar sa dai volumul mai incet.

- Multa lume nu stie ca omul a calcat pe Luna.

- In Coreea de Nord exista numai trei provideri de Internet. Numai inaltii oficiali au acces la informatiile online, coreeanul de rand nu are acest drept.

- Cauza tuturor problemelor e America. Mamele isi invata copiii de mici cantece cu americani rai. In orase exista nenumarate desene si ilustratii care sugereaza moartea "imperialistilor americani".

- Saptamana de lucru este de 6 zile, in a saptea se face munca voluntara obligatorie fortata, rezulta ca cetateanul de rand, practic, nu are nici o zi libera.

- Primul lucru pe care trebuie sa-l faci daca ajungi in capitala Coreei de Nord - Phenian - este sa duci o floare impozantei statui a "mult iubitului conducator".

- Cainii sunt interzisi in capitala, pentru ca se vrea curatenie totala.

- Curentul se poate lua in orice moment, pentru a face economie nationala de energie, asa ca fiecare coreean are in casa lumanari pregatite.

- Coreea de Nord este pe locul patru in lume in ceea ce priveste marimea armatei, care numara 1,2 milioane de soldati.

- Kim Jong Il, "mult iubitul conducator", are o colectie impresionanta de filme cu.... James Bond. Fan al filmelor americane, are peste 20.000 de dvd-uri in biblioteca personala.

- In Coreea de Nord exista un sigur partid politic: Partidul Muncitorilor Coreeni (KWP), iar membrii sai sunt obligati sa poarte o insigna cu Kim Il Sung, fostul conducator al tarii.

