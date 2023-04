De la cititori: Marile puteri nu s-au inteles in privinta coreenilor

Asa cum era de banuit, Sedinta Consiliului de Securitate al ONU nu a dus la niciun rezultat in ceea ce priveste situatia din Coreea, indiferent care ar fi ea. Nordul cu Sudul, Estul cu Vestul, nu conteaza cine, dar de cand lumea si pamantul, in mod deliberat au fost intretinute focare de conflict intre parti ale lumii sau ale unor tari.

Pe motiv de orgolii, declaratii, jigniri, incalcari ale unor prevederi sau orice alt motiv care sa dea credibilitate. De fapt, conflictele erau intre marile puteri care se vedeau fie amenintate in interesele lor economice, fie doreau ceva nou sau mai mult. Yalta, Malta, San Stefano, Viena sunt locuri unde lumea a fost impartita asa cum au vrut cei mari iar cei mici (cand si daca au participat) au fost "sfatuiti" sa primeasca ce li se da sau nimic, dar si promisiunea "stai linistit, o sa avem noi grija sa fie bine". Tot asa cum si noua ni s-a promis ca o sa traim bine, dar nu s-a spus pentru cine ?

Si iata ca dupa ce s-a chinuit sa aduca la masa tratativelor cei doi impricinati, alaturi de cei 15 oameni furiosi, Consiliul de Securitate al ONU, care este - zice-se - construit pe baze democratice, in care se aduna foarte multe tari si mai mici si mai mari, dar numai 5 dintre ele au drept de veto, deci puterea sa intoarca tot ce au hotarat ceilalti 15 la 180 de grade, dupa "lupte seculare", de discutii si parlamentari, au ajuns la concluzia ca s-au adunat degeaba. Acum, chiar degeaba nu s-au adunat. Au mai schimbat o vorba,au mai depanat amintiri, au mai ras pe seama altora de dezvaluirile Wikileaks si a trecut timpul.

Daca cineva isi face impresia ca nu se stia dinainte care vor fi rezultatele convorbirilor, e naiv. Si aici, ca si la noi "Opozitia" s-a facut ca lucreaza. Ar fi fost lipsa de "interes" din partea ONU, sa nu aibe macar o sedinta a Consiliului de Securitate pe marginea Conflictului. Dar au depus si ei o "motiune de cenzura", despre care stiau dinainte ca nu va trece, pentru ca stiau toti ce vor si ce vor marile puteri, de dinainte.

Discutiile adevarate, intre SUA, Rusia, China si cine mai are interes in zona au avut si au loc in alte parti, nu in Consiliul de Securitate. Dar acum, s-a facut si Consiliul ca lucreaza, ca si ai nostri, asta e boala universala a politicienilor si diplomatilor. Politichia nu a inventat alte reguli si nici metode, s-au diversificat doar mijloacele tehnice, in rest, nimic din ce se intampla azi nu l-ar surprinde pe Nicolo Machiavelli.

Sunt doua variante

1. Conflictul se va adanci un pic, se vor mai face si alte "exercitii cu munitie reala". Intamplator vor fi atinse obiective "de peste drum", ceea ce va duce la reactii "tot mai vehemente" ale "opiniei" internationale, pentru ca, apoi, sa se instituie o noua misiune sub egida Natiunilor Unite, in care marile puteri vor trimite grosul pentru a vedea "ce se mai intampla prin zona".

Misiunile ONU sunt ocazii ideale pentru culegerea de informatii diverse din partea unor ONG-uri mai mult sau mai putin mascate, care sa vina cu "ajutoare" si misiuni "umanitare", dar si pentru noi investitii, racolare de forta de munca ieftina, schimbari de proprietari, datorii externe, privatizari, nationalizari. Deci, conflict minor, fara trupe din afara.

2. Conflictul se adanceste treptat, usor, fara "bombe" spectaculoase, pana ce "divergentele" devin ireconciliabile si declaratiile tot mai taioase. Cand prunele vor fi coapte si toata lumea pregatita logistic, se va da verde la razboi. Razboiul se pregateste din timp, pacea poate pica repede. Deci razboi extins.

Cu alte cuvinte, daca situatia va evolua "spectaculos" se va termina repede, cu misiune sub egida ONU. Daca situatia evolueaza lent, fara declaratii soc, se va merge dupa principiul "boala lunga, moarte sigura" si vom avea Razboi, atunci cand cei mari vor fi pregatiti. Deocamdata se stabilesc nu sansele de victorie, ci castigurile, se impart avantajele si se stabilesc limitele intre cei mari.

Adica bine bine, ii lasam sa se omoare intre ei, ii mai certam si noi, ii sprijinim unii pe unii altii pe altii, mascat, prin terte tari, dar ... nimic intre noi si fara razboi deschis intre marile puteri. Opinia publica din nicio tara, oricat ar fi ea de mare, nu este pentru implicarea tarii intr-un razboi care nu este al lor, dar nici nu poate sta indiferenta cand democratia si pacea universala este tulburata si ameninta securitatea si linistea tarii.