Dennis Rodman i-a spus liderului Coreei de Nord ca "are un prieten pe viata"

Fostul star din NBA, Dennis Rodman, s-a intalnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in cea de-a treia zi a vizitei sale la Phenian, spunandu-i acestuia ca are "un prieten pe viata" in persoana sa, a declarat o persoana din anturajul baschetbalistului.

Rodman si Kim au stat unul langa altul in timpul unui meci amical de baschet ce a avut loc in capitala Coreei de Nord, purtand discutii in timp ce urmareau jucatorii americani si nord-coreeni jucand in echipe mixte, informeaza The Score.

Kim, fan infocat al baschetului, i-a spus lui Rodman ca spera ca vizita sa sparga gheata in relatiile tarii sale cu Statele Unite. Liderul comunist a invitat apoi toata echipa americana la cina.

Intalnirea il face pe Rodman cea mai proeminenta figura americana care s-a intalnit cu liderul nord-coreean de la preluarea puterii de catre acesta in decembrie 2011 si vine intr-un context marcat de tensiuni intre Washington si Phenian.

Coreea de Nord a efectuat un test nuclear cu doar doua saptamani in urma, facand clar ca actul a fost menit sa reprezinte o amenintare la adresa Washington-ului. Cele doua state s-au confruntat in timpul Razboiului Coreean si in prezent nu au relatii diplomatice.

Rodman a ajuns la Phenian la inceptul acestei saptamani, fiind insotit de trei membri ai echipei de baschet Harlem Globetrotters si de o echipa de productie care lucreaza la realizarea unui documentar pentru HBO.

