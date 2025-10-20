Dictatori formati in Europa isi terorizeaza propriile popoare

Kim Jong Un, Bashar al-Assad, Gadddafi junior si altii ca ei au invatat si au fost educati in Occident. Unii dintre ei si-au dat chiar licenta pe teme care tin de democratie. Se pare ca toate acestea nu prea i-au calauzit in viata, deoarece, pana la urma, "sangele apa nu se face".

Cand liderul nord-coreean, Kim Jong Un, se va hotari ca este timpul sa ameninte din nou Occidentul cu razboiul, o va face, cel mai probabil, in limba natala. Cu toate ca s-ar descurca, probabil, destul de bine si in germana sau in alt dialect elvetian, scrie Deutsche Welle.

Din 1998 pana in 2008, un baiat nord-correan pe nume Pak Un a frecventat o scoala din Liebefeld-Steinholzi, nu departe de capitala Elvetiei, Berna. In registrele scolare, Pak Un este inscris ca fiind fiul unui angajat al ambasadei nord-coreene in Elvetia.

Primele speculatii ca Pak Un este, de fapt, Kim Jong Un au aparut in 2009. Atunci, un ziar japonez a publicat pentru prima data stirea conform careia fiul dictatorului nord-coreean, Kim Jong Il, s-ar afla la studii in Elvetia. La ceva timp, in fata unui reporter al unei publicatii elvetiene, un tanar si-a amintit cum un coleg de clasa pe nume Puk i-a povestit ca, de fapt, nu este fiul unui angajat la ambasada, ci baiatul liderului nord-coreean, Kim Jong Il.

Acesta i-a aratat si poze colegului, in care aparea alaturi de tatal sau. Cei doi tineri erau prieteni apropiati jucand zilnic baschet, si avand diverse activitati. Baiatul a mai spus despre Pak Un ca asculta frecvent imnul national nord-coreean.

Kim si altii ca el

Nu este inca clar cat de adevarata este aceasta istorie. Luna trecuta, insa, un cunoscut antropolog francez a adus noi dovezi in acest sens. Dupa ce a comparat 17 trasaturi ale fetei lui Pak Un cu cele ale lui Kim Jong Un (fotografii din 1999 cu cele actuale), omul de stiinta a ajuns la concluzia ca, in proportie de 95%, este vorba de una si aceeasi persoana. Cele cinci procente de nesiguranta vin din faptul ca diferentele le regasim la varsta si greutate corporala.

Cand a devenit clar ca Kim Jong Un a invatat in Elvetia, multi au crezut ca liderul nord-coreean va democratiza tara sa. Sau ca cel putin va incerca s-o deschida catre lume. Aceste asteptari au fost legate si de fiul cel mare al liderului libian Gaddafi, Saif al-Islam, care si-a desavarsit educatia in Europa de Vest. El chiar si-a sustinut dizertatia de licenta pe tema: "Rolul comunitatii in democratizarea institutiilor statului".

Invatand in Vest, isi insuseste naravurile de aici, dar nu si valorile europene, explica expertul american pentru Orientul Apropiat, Robert Danin. Statul in afara tarii amplifica in ei sentimentul de superioritate precum si suprematia asupra propriului popor.

"Ei invata cum sa se comporte in societate, cum sa foloseasca corect furculita si cutitul la dineurile oficiale, dar, in acelasi timp, stiu sa manuiasca fenomenal un automat Kalasnikov", spune profesorul.

Toate acestea sunt valabile si pentru presedintele sirian Bashar al-Assad, care a invatat la Londra. Cand, in 1994, fratele sau mai mare moare intr-un accident de masina, tatal sau il aduce la Damasc, pentru a-i preda puterea. In acest moment, Assad poarta un razboi impotriva propriului popor.

Un sociolog sirian, care a invatat, de asemenea, in Vest in orasul german Freiburg, spune ca e copilaresc sa credem ca anii petrecuti in Occident il pot schimba pe om in asemenea masura, incat sa-l faca sa recurga la reformarea statului. "Tot sistemul functioneaza ceas, bazat pe violenta si supunere. Clanul conducator priveste tara ca pe o proprietate personala. Iar fiecare reforma este doar simpla cosmetica", spune sociologul.

