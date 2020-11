Dictatorul Kim Jong Un aplica "masuri irationale" pentru combatarea pademiei: a executat doi oficiali, a interzis pescuitul si a inchis Phenianul

BBC prezinta datele pe baza unor surse din serviciile sud-coreene de informatii. Astfel, Kim Jong Un ar fi manifestat o "furie excesiva" si a adoptat "masuri irationale" in combaterea pandemiei de coronavirus si a efectelor sale economice.Sursele citate au precizat ca un inalt oficial nord-coreean a fost executat luna trecuta din cauza ca nu a putut mentine rata cursului de schimb, ceea ce a dus la deprecierea monedei nationale. In luna august, un alt oficial guvernamental nord-coreean a fost executat pentru ca nu a respectat regulile privind regimul bunurilor comerciale venite din afara tarii.De asemenea, Phenianul a interzis pescuitul marin si productia de sare, "pentru a impiedica infectarea apei de mare cu noul coronavirus", conform unei informari a NIS transmise membrilor parlamentului din Coreea de Sud, potrivit sursei citate. Coreea de Nord a interzis intrarea in capitala Phenian, in cadrul unor masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus in timp ce blocheaza orasele, inclusiv unul de-a lungul frontierei cu China , informeaza Agerpres.